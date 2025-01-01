Уряд пропонує розширити перелік студентів та педагогів, які не підлягають мобілізації. Кого це зачепить?





Про це повідомив уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише



Уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав студентів та педагогів. Тепер законопроєкт мають внести на розгляд до Верховної Ради.



Від мобілізації пропонують звільнити:



учнів ПТУ та студентів коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку (25 років);



студентів університетів, які вперше здобувають освіту;



докторантів, інтернів та лікарів-резидентів, які вперше навчаються;



наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють в закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти та наукових установах. Якщо вони працювали там до 1 січня 2025 року і це основне їхнє місце роботи з навантаженням не менше 0,75 ставки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів пропонує розширити перелік студентів та педагогів, які можуть отримати відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.Про це повідомив уряду у Верховній Раді, пише Громадське Уряд затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо прав студентів та педагогів. Тепер законопроєкт мають внести на розгляд до Верховної Ради.учнів ПТУ та студентів коледжів, які вступили не пізніше ніж за рік до досягнення граничного призовного віку (25 років);студентів університетів, які вперше здобувають освіту;докторантів, інтернів та лікарів-резидентів, які вперше навчаються;наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють в закладах вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти та наукових установах. Якщо вони працювали там до 1 січня 2025 року і це основне їхнє місце роботи з навантаженням не менше 0,75 ставки.

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