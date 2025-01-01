У Бєлгородській області рф загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук

У Бєлгородській області рф загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук
У війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Маємо сумну звістку з фронту.

26 березня в Бєлгородській області рф загинув наш Захисник Олександр Кривенчук, 1975 року народження. Житель села Грибовиця.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд пропонує розширити перелік студентів та педагогів, які не підлягають мобілізації. Кого це зачепить?
Сьогодні, 17:14
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:28
У Бєлгородській області рф загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук
Сьогодні, 16:20
Трамп заявив, що Зеленський і путін «готові укласти угоду»
Сьогодні, 16:07
Лучан закликають у найближчі дні зменшити об'єми використання води
Сьогодні, 15:32
Схожі новини
На Сумщині загинув Герой з Луцька Сергій Лукашук На Сумщині загинув Герой з Луцька Сергій Лукашук
Сьогодні, 15:00
На Сумщині загинув Герой з Луцька Ігор Рябушкін На Сумщині загинув Герой з Луцька Ігор Рябушкін
03 квітня, 16:26
Війна забрала життя воїна з Волині Василя Аврамука Війна забрала життя воїна з Волині Василя Аврамука
27 березня, 11:08
Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним
26 березня, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд пропонує розширити перелік студентів та педагогів, які не підлягають мобілізації. Кого це зачепить?
Сьогодні, 17:14
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:28
 0
У Бєлгородській області рф загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук
Сьогодні, 16:20
 0
Останні новини політики: аналіз головних подій та вплив на долю України
Сьогодні, 16:09
 0
Трамп заявив, що Зеленський і путін «готові укласти угоду»
Сьогодні, 16:07
 0
Медіа
відео
1/8