У Бєлгородській області рф загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук
Сьогодні, 16:20
У війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Маємо сумну звістку з фронту.
26 березня в Бєлгородській області рф загинув наш Захисник Олександр Кривенчук, 1975 року народження. Житель села Грибовиця.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Маємо сумну звістку з фронту.
26 березня в Бєлгородській області рф загинув наш Захисник Олександр Кривенчук, 1975 року народження. Житель села Грибовиця.
Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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