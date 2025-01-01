У Бєлгородській області рф загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук

Олександр Кривенчук.



Про це Борис Карпус.



"Маємо сумну звістку з фронту.



26 березня в Бєлгородській області рф загинув наш Захисник Олександр Кривенчук, 1975 року народження. Житель села Грибовиця.



Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з окупантами загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Маємо сумну звістку з фронту.26 березня в Бєлгородській області рф загинув наш Захисник Олександр Кривенчук, 1975 року народження. Житель села Грибовиця.Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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