На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 16:28
Сьогодні, 4 квітня, о 12:03 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Лаврів Луцького району. Полум’я стрімко охопило гаражне приміщення, створюючи небезпеку житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вже за лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці з 2-ї та 1-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Діючи чітко та злагоджено, рятувальники не допустили перекидання вогню на основну частину будинку. Була сформована ланка газодимозахисної служби ГДЗС для роботи у непридатному для дихання середовищі.
На боротьбу з вогнем залучили два водяних ствола. Завдяки професіоналізму та оперативності пожежу вдалося локалізувати вже о 12:21, а ліквідувати — о 12:23. Постраждалих, на щастя, немає.
За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вже за лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці з 2-ї та 1-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Діючи чітко та злагоджено, рятувальники не допустили перекидання вогню на основну частину будинку. Була сформована ланка газодимозахисної служби ГДЗС для роботи у непридатному для дихання середовищі.
На боротьбу з вогнем залучили два водяних ствола. Завдяки професіоналізму та оперативності пожежу вдалося локалізувати вже о 12:21, а ліквідувати — о 12:23. Постраждалих, на щастя, немає.
За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі.
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