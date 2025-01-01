На Волині горів житловий будинок

Сьогодні, 4 квітня, о 12:03 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Лаврів Луцького району. Полум’я стрімко охопило гаражне приміщення, створюючи небезпеку житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вже за лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці з 2-ї та 1-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Діючи чітко та злагоджено, рятувальники не допустили перекидання вогню на основну частину будинку. Була сформована ланка газодимозахисної служби ГДЗС для роботи у непридатному для дихання середовищі.На боротьбу з вогнем залучили два водяних ствола. Завдяки професіоналізму та оперативності пожежу вдалося локалізувати вже о 12:21, а ліквідувати — о 12:23. Постраждалих, на щастя, немає.За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі.