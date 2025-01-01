На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 4 квітня, о 12:03 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Лаврів Луцького району. Полум’я стрімко охопило гаражне приміщення, створюючи небезпеку житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вже за лічені хвилини на місце події прибули вогнеборці з 2-ї та 1-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька. Діючи чітко та злагоджено, рятувальники не допустили перекидання вогню на основну частину будинку. Була сформована ланка газодимозахисної служби ГДЗС для роботи у непридатному для дихання середовищі.

На боротьбу з вогнем залучили два водяних ствола. Завдяки професіоналізму та оперативності пожежу вдалося локалізувати вже о 12:21, а ліквідувати — о 12:23. Постраждалих, на щастя, немає.

За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі.
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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