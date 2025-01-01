Трамп заявив, що Зеленський і путін «готові укласти угоду»

Трамп заявив, що Зеленський і путін «готові укласти угоду»
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і кремлівський диктатор володимир путін готові укласти угоду щодо припинення війни.

Про це він сказав журналістам на борту літака, прямуючи з Вашингтона до Маямі, передає Укрінформ.

За словами Трампа, він «не так давно» розмовляв із Зеленським.

«Я думаю, що він (Зеленський – ред.) готовий укласти угоду. І я думаю, що президент путін готовий укласти угоду, і ви зупините вбивства тисячі молодих людей на тиждень», - сказав Трамп.

Він додав, що США хочуть, щоб російсько-українська війна припинилася якнайшвидше, і що є певний прогрес у цих розмовах.

На запитання про перемовини з представником путіна Кирилом Дмитрієвим Трамп відповів, що не обговорює конкретних осіб.

«Я просто скажу вам, що є багато хороших розмов про Україну, Росію», - сказав Трамп.

За його словами, Європа не досягла успіху у відносинах із путіним, «але я думаю, що я досягну успіху».

Як повідомляли, очільник російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв підтвердив у четвер, що 2 і 3 квітня він проводив зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Пізніше він заявив, що під час зустрічей із представниками адміністрації Трампа у Вашингтоні обговорювалося відновлення прямого авіасполучення між двома країнами.

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Теги: Росія, Україна, війна
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