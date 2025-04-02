На Сумщині загинув Герой з Луцька Сергій Лукашук

Сергій Лукашук.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Лукашук Сергій Володимирович, 06.06.1976 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії - сапера групи мобільних ударних безпілотних повітряних суден другої розвідувально-ударної прикордонної застави відділу прикордонної служби розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден.



Молодший сержант Лукашук Сергій Володимирович загинув 02.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садки Сумської області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Лукашук Сергій Володимирович, 06.06.1976 року народження був призваний на військову службу та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії - сапера групи мобільних ударних безпілотних повітряних суден другої розвідувально-ударної прикордонної застави відділу прикордонної служби розвідувально-ударних безпілотних повітряних суден.Молодший сержант Лукашук Сергій Володимирович загинув 02.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Садки Сумської області", - йдеться в повідомленні.

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