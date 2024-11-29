У центрі Луцька змінять рух громадського транспорту через змагання. Деталі





Змагання триватимуть 5 квітня на проспекті Волі: від вулиці Паркової до Старобульварної (Сенатора) з 07:00 до 14:00. У зв’язку з цим транспорт об’їжджатиме центр, пише



Маршрутки:



№ 1 «Завод «Мотор» — Надрічна (цегельний завод)»:



у прямому та зворотному напрямках: Ківерцівська, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська, Садовського, Надрічна;



№ 2 «Залізничний вокзал — Конякіна»:



у прямому напрямку: Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Карпенка-Карого, Конякіна;



у зворотному напрямку: Конякіна, Карпенка-Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора, Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка, Президента Грушевського;



№ 5 «Вересневе — Окружна»:



у прямому та зворотному напрямках: Межова, Молодіжна, Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Магістральна, Окружна, Івана Газюка, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, (Київський майдан, Дубнівська), Окружна (місця міжзмінного відстою на Окружній біля ТЦ «Епіцентр» та Межовій біля КХП);



№ 10 «Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права)»:



у прямому напрямку: Івана Газюка, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова;



у зворотному напрямку: Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Сергія Климчука, Івана Газюка, Грабовського, Потебні;



№ 11 «Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права)»:



у прямому напрямку: Івана Газюка, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова;



у зворотному напрямку: Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, Івана Газюка;



№ 12 «Назарія Яремчука — Окружна»:



у прямому напрямку: Назарія Яремчука, Івана Корсака, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Європейська, Ярослава Мудрого, Сергія Климчука, Окружна (ПАТ «СКФ Україна»);



у зворотному напрямку: Окружна, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Європейська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Івана Корсака, Назарія Яремчука;



№ 25 «Івана Корсака — с. Великий Омеляник»:



у прямому напрямку: Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Захисників України, Конякіна, Івана Корсака;



у зворотному напрямку: Івана Корсака, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Володимирська;



№ 30 «с. Богушівка — Івана Корсака»:



у прямому напрямку: Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Івана Корсака;



у зворотному напрямку: Івана Корсака, Конякіна, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Володимирська;



№ 31 «ТЦ „Слон“ — с. Боголюби (Медичний центр „Боголюби“)»:



у прямому напрямку: Кравчука, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Василя Мойсея, Виннич.енка, Волі, Словацького, Шевченка, Ковельська, с. Боголюби (Медичний центр «Боголюби»);



у зворотному напрямку: с. Боголюби (Медичний центр «Боголюби»), Ковельська, Шевченка, Словацького, Винниченка, Василя Мойсея, Клима Савура, Задворецька, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Кравчука.



Тролейбуси:



№ 1 «СКФ «Україна» — Івана Корсака — СКФ «Україна»» (4 одиниці):



у прямому напрямку: Окружна, Івана Газюка, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Захисників України;



у зворотному напрямку: без змін;



№ 2 ««Новий ринок» — Івана Корсака — «Новий ринок»» (4 одиниці):



у прямому напрямку: без змін;



у зворотному напрямку: Захисників України, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого;



№ 3 «Лісництво — с. Гаразджа (кладовище)» (1 одиниця):



у прямому напрямку: Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська;



у зворотному напрямку: Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська;



№ 4 «Залізничний вокзал — Вересневе»(1 одиниця) — без змін;



№ 4-А «Залізничний вокзал — Вересневе»(1 одиниця) — без змін;



№ 5 «Цегельний завод — Івана Корсака» (2 одиниці):



у прямому напрямку: Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Карпенка-Карого, Конякіна, Івана Корсака;



у зворотному напрямку: Івана Корсака, Конякіна, Захисників України, Відродження, Рівненська, Дубнівська;



№ 12 «Володимирська — Івана Корсака» (2 одиниці) — без змін;



№ 15 «ЦУМ — просп. Молоді — ЦУМ» (4 одиниці):



у прямому напрямку: Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді;



у зворотному напрямку: Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі;



№ 15-А «ЦУМ — просп. Молоді — ЦУМ» (4 одиниці):



у прямому напрямку: від зупинки «Драмтеатр», Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді;



у зворотному напрямку: без змін (через зупинку «Драмтеатр»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через проведення Чемпіонату України зі спортивної ходьби у Луцьку змінили рух громадського транспорту.Змагання триватимуть 5 квітня на проспекті Волі: від вулиці Паркової до Старобульварної (Сенатора) з 07:00 до 14:00. У зв’язку з цим транспорт об’їжджатиме центр, пише misto.media Ківерцівська, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська, Садовського, Надрічна;Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Карпенка-Карого, Конякіна;Конякіна, Карпенка-Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора, Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка, Президента Грушевського;Межова, Молодіжна, Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Магістральна, Окружна, Івана Газюка, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, (Київський майдан, Дубнівська), Окружна (місця міжзмінного відстою на Окружній біля ТЦ «Епіцентр» та Межовій біля КХП);Івана Газюка, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова;Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Сергія Климчука, Івана Газюка, Грабовського, Потебні;Івана Газюка, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова;Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, Івана Газюка;Назарія Яремчука, Івана Корсака, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Львівська, Європейська, Ярослава Мудрого, Сергія Климчука, Окружна (ПАТ «СКФ Україна»);Окружна, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Європейська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Івана Корсака, Назарія Яремчука;Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Захисників України, Конякіна, Івана Корсака;Івана Корсака, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Володимирська;Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Івана Корсака;Івана Корсака, Конякіна, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Богдана Хмельницького, Ковельська, Червоного Хреста, Володимирська;Кравчука, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Задворецька, Клима Савура, Василя Мойсея, Виннич.енка, Волі, Словацького, Шевченка, Ковельська, с. 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Боголюби (Медичний центр «Боголюби»), Ковельська, Шевченка, Словацького, Винниченка, Василя Мойсея, Клима Савура, Задворецька, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Кравчука.Окружна, Івана Газюка, Сергія Климчука, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Захисників України;без змін;без змін;Захисників України, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого;Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська;Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська;(1 одиниця) — без змін;(1 одиниця) — без змін;(2 одиниці):Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Карпенка-Карого, Конякіна, Івана Корсака;Івана Корсака, Конякіна, Захисників України, Відродження, Рівненська, Дубнівська;(2 одиниці) — без змін;(4 одиниці):Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді;Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі;(4 одиниці):від зупинки «Драмтеатр», Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді;без змін (через зупинку «Драмтеатр»).

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