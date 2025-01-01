Лучан закликають у найближчі дні зменшити об'єми використання води

Лучан закликають у найближчі дні зменшити об'єми використання води
У звʼязку з виникненням декількох аварій на лініях електропередач, що здійснюють електропостачання артезіанських свердловин з метою наявності води в місті, КП «Луцькводоканал» проводить заходи із зниження тиску в мережі.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".

"Враховуючи важкодоступність місць для усунення аварій в електромережах, дефіцит водопостачання може продовжитись до двох-трьох днів.

З метою нерозбалансування системи водопостачання звертаємося з проханням до мешканців Луцької громади в найближчі дні раціонально використовувати воду і максимально зменшити обʼєми її використання, аби ситуація не ускладнювалась", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригади КП «Луцькводоканал» працюють та залучають інші організації, аби якнайшвидше вирішити дану проблему.

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Теги: Луцьк, вода
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