Лучан закликають у найближчі дні зменшити об'єми використання води





Про це повідомили у комунальному підприємстві



"Враховуючи важкодоступність місць для усунення аварій в електромережах, дефіцит водопостачання може продовжитись до двох-трьох днів.



З метою нерозбалансування системи водопостачання звертаємося з проханням до мешканців Луцької громади в найближчі дні раціонально використовувати воду і максимально зменшити обʼєми її використання, аби ситуація не ускладнювалась", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що бригади КП «Луцькводоканал» працюють та залучають інші організації, аби якнайшвидше вирішити дану проблему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У звʼязку з виникненням декількох аварій на лініях електропередач, що здійснюють електропостачання артезіанських свердловин з метою наявності води в місті, КП «Луцькводоканал» проводить заходи із зниження тиску в мережі.Про це повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал" "Враховуючи важкодоступність місць для усунення аварій в електромережах, дефіцит водопостачання може продовжитись до двох-трьох днів.З метою нерозбалансування системи водопостачання звертаємося з проханням до мешканців Луцької громади в найближчі дні раціонально використовувати воду і максимально зменшити обʼєми її використання, аби ситуація не ускладнювалась", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що бригади КП «Луцькводоканал» працюють та залучають інші організації, аби якнайшвидше вирішити дану проблему.

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