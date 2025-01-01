Україні передадуть додаткові винищувачі F-16, - генерал Каволі

Україні передадуть додаткові винищувачі F-16, - генерал Каволі
Додаткові літаки-винищувачі F-16 уже готуються до передання Україні.

Про це заявив голова Європейського командування Збройних сил США, генерал Крістофер Каволі під час слухання в Сенаті США, пише Громадське.

«Є певна кількість F-16 <в Україні>. Є певна кількість пілотів. Є більше F-16, які готуються до розгортання там. Є більше пілотів, які проходять підготовку», — сказав Каволі.

Він не уточнив, скільки бортів можуть передати, пояснивши, що точні цифри можуть розкрити під час закритого засідання.

Каволі наголосив, що винищувачі F-16 в Україні активно застосовуються: злітають щодня, уже знешкодили значну кількість загроз від крилатих ракет та проводили велику кількість наступальних дій, зокрема бомбардувань на сході.

Однак жоден із цих винищувачів не передавали зі США. В основному вони надходили з Нідерландів та Данії.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував нові постачання західних винищувачів F-16 на 2025 рік за підсумками розмови з нідерландським колегою. Президент України Володимир Зеленський заявляв про отримання чергової партії F-16 наприкінці березня.

Як відомо, Україна також очікує постачання F-16 від Бельгії. Ці постачання розраховують здійснити у 2026 році.

Умєров повідомляв, що Україна також веде переговори із союзниками про постачання винищувачів Gripen та Eurofighter.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україні передадуть додаткові винищувачі F-16, - генерал Каволі
Сьогодні, 14:07
Збройні сили розбили під Андріївкою російську колону з 19 ББМ. ВІДЕО
Сьогодні, 13:44
Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 мільйонів
Сьогодні, 13:09
У Луцьку з 6 квітня через похолодання частково відновлюють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:36
У Дніпрі вибухнуло авто посадовця: він та його дружина поранені
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
Збройні сили розбили під Андріївкою російську колону з 19 ББМ. ВІДЕО Збройні сили розбили під Андріївкою російську колону з 19 ББМ. ВІДЕО
Сьогодні, 13:44
Оточення Трампа радить йому не телефонувати путіну, поки той не припинить вогонь, - ЗМІ Оточення Трампа радить йому не телефонувати путіну, поки той не припинить вогонь, - ЗМІ
Сьогодні, 09:45
Уночі Україна зазнала російської атаки: ППО збила 42 дрони Уночі Україна зазнала російської атаки: ППО збила 42 дрони
Сьогодні, 09:08
Генсек НАТО: росія залишатиметься загрозою для Альянсу навіть після миру з Україною Генсек НАТО: росія залишатиметься загрозою для Альянсу навіть після миру з Україною
03 квітня, 19:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україні передадуть додаткові винищувачі F-16, - генерал Каволі
Сьогодні, 14:07
 0
Збройні сили розбили під Андріївкою російську колону з 19 ББМ. ВІДЕО
Сьогодні, 13:44
 0
Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 мільйонів
Сьогодні, 13:09
 0
У Луцьку з 6 квітня через похолодання частково відновлюють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:36
 0
У Дніпрі вибухнуло авто посадовця: він та його дружина поранені
Сьогодні, 12:26
 0
Медіа
відео
1/8