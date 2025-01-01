Україні передадуть додаткові винищувачі F-16, - генерал Каволі





Про це заявив голова Європейського командування Збройних сил США, генерал Крістофер Каволі під час слухання в Сенаті США, пише



«Є певна кількість F-16 <в Україні>. Є певна кількість пілотів. Є більше F-16, які готуються до розгортання там. Є більше пілотів, які проходять підготовку», — сказав Каволі.



Він не уточнив, скільки бортів можуть передати, пояснивши, що точні цифри можуть розкрити під час закритого засідання.



Каволі наголосив, що винищувачі F-16 в Україні активно застосовуються: злітають щодня, уже знешкодили значну кількість загроз від крилатих ракет та проводили велику кількість наступальних дій, зокрема бомбардувань на сході.



Однак жоден із цих винищувачів не передавали зі США. В основному вони надходили з Нідерландів та Данії.



Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував нові постачання західних винищувачів F-16 на 2025 рік за підсумками розмови з нідерландським колегою. Президент України Володимир Зеленський заявляв про отримання чергової партії F-16 наприкінці березня.



Як відомо, Україна також очікує постачання F-16 від Бельгії. Ці постачання розраховують здійснити у 2026 році.



Умєров повідомляв, що Україна також веде переговори із союзниками про постачання винищувачів Gripen та Eurofighter.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додаткові літаки-винищувачі F-16 уже готуються до передання Україні.Про це заявив голова Європейського командування Збройних сил США, генералпід час слухання в Сенаті США, пише Громадське «Є певна кількість F-16 <в Україні>. Є певна кількість пілотів. Є більше F-16, які готуються до розгортання там. Є більше пілотів, які проходять підготовку», — сказав Каволі.Він не уточнив, скільки бортів можуть передати, пояснивши, що точні цифри можуть розкрити під час закритого засідання.Каволі наголосив, що винищувачі F-16 в Україні активно застосовуються: злітають щодня, уже знешкодили значну кількість загроз від крилатих ракет та проводили велику кількість наступальних дій, зокрема бомбардувань на сході.Однак жоден із цих винищувачів не передавали зі США. В основному вони надходили з Нідерландів та Данії.Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував нові постачання західних винищувачів F-16 на 2025 рік за підсумками розмови з нідерландським колегою. Президент України Володимир Зеленський заявляв про отримання чергової партії F-16 наприкінці березня.Як відомо, Україна також очікує постачання F-16 від Бельгії. Ці постачання розраховують здійснити у 2026 році.Умєров повідомляв, що Україна також веде переговори із союзниками про постачання винищувачів Gripen та Eurofighter.

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