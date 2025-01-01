Україні передадуть додаткові винищувачі F-16, - генерал Каволі
Сьогодні, 14:07
Додаткові літаки-винищувачі F-16 уже готуються до передання Україні.
Про це заявив голова Європейського командування Збройних сил США, генерал Крістофер Каволі під час слухання в Сенаті США, пише Громадське.
«Є певна кількість F-16 <в Україні>. Є певна кількість пілотів. Є більше F-16, які готуються до розгортання там. Є більше пілотів, які проходять підготовку», — сказав Каволі.
Він не уточнив, скільки бортів можуть передати, пояснивши, що точні цифри можуть розкрити під час закритого засідання.
Каволі наголосив, що винищувачі F-16 в Україні активно застосовуються: злітають щодня, уже знешкодили значну кількість загроз від крилатих ракет та проводили велику кількість наступальних дій, зокрема бомбардувань на сході.
Однак жоден із цих винищувачів не передавали зі США. В основному вони надходили з Нідерландів та Данії.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував нові постачання західних винищувачів F-16 на 2025 рік за підсумками розмови з нідерландським колегою. Президент України Володимир Зеленський заявляв про отримання чергової партії F-16 наприкінці березня.
Як відомо, Україна також очікує постачання F-16 від Бельгії. Ці постачання розраховують здійснити у 2026 році.
Умєров повідомляв, що Україна також веде переговори із союзниками про постачання винищувачів Gripen та Eurofighter.
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Про це заявив голова Європейського командування Збройних сил США, генерал Крістофер Каволі під час слухання в Сенаті США, пише Громадське.
«Є певна кількість F-16 <в Україні>. Є певна кількість пілотів. Є більше F-16, які готуються до розгортання там. Є більше пілотів, які проходять підготовку», — сказав Каволі.
Він не уточнив, скільки бортів можуть передати, пояснивши, що точні цифри можуть розкрити під час закритого засідання.
Каволі наголосив, що винищувачі F-16 в Україні активно застосовуються: злітають щодня, уже знешкодили значну кількість загроз від крилатих ракет та проводили велику кількість наступальних дій, зокрема бомбардувань на сході.
Однак жоден із цих винищувачів не передавали зі США. В основному вони надходили з Нідерландів та Данії.
Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував нові постачання західних винищувачів F-16 на 2025 рік за підсумками розмови з нідерландським колегою. Президент України Володимир Зеленський заявляв про отримання чергової партії F-16 наприкінці березня.
Як відомо, Україна також очікує постачання F-16 від Бельгії. Ці постачання розраховують здійснити у 2026 році.
Умєров повідомляв, що Україна також веде переговори із союзниками про постачання винищувачів Gripen та Eurofighter.
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