Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 мільйонів





Про це пише



Йдеться про ремонт двох під’їздів до міжнародного пункту пропуску, як зазначають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.



Очікувана вартість робіт — 170,2 млн грн.



Планують:



повне оновлення дорожнього полотна;



освітлення проїзної частини;



влаштування огородження.



Модернізуватимуть дорогу в межах Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року.



Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій — 17 квітня. А ремонт мають завершити до кінця 2025 року.



Половину вартості фінансуватиме ЄС за програмою «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF).



До слова, доля будівництва нового термінала у Ягодині поки невідома, повідомили misto.media у Службі відновлення. Його мали збудувати у співпраці з командою USAID «Економічна підтримка України», який і мав фінансувати цей проєкт.



ПП «Ягодин — Дорогуськ» є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті публічних закупівель «Prozorro» оголосили тендер на ремонт дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин.Про це пише misto.media Йдеться про ремонт двох під’їздів до міжнародного пункту пропуску, як зазначають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Очікувана вартість робіт — 170,2 млн грн.повне оновлення дорожнього полотна;освітлення проїзної частини;влаштування огородження.Модернізуватимуть дорогу в межах Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року.Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій — 17 квітня. А ремонт мають завершити до кінця 2025 року.Половину вартості фінансуватиме ЄС за програмою «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF).До слова, доля будівництва нового термінала у Ягодині поки невідома, повідомили misto.media у Службі відновлення. Його мали збудувати у співпраці з командою USAID «Економічна підтримка України», який і мав фінансувати цей проєкт.ПП «Ягодин — Дорогуськ» є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею.

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