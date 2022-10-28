Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 мільйонів

Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 мільйонів
На сайті публічних закупівель «Prozorro» оголосили тендер на ремонт дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин.

Про це пише misto.media.

Йдеться про ремонт двох під’їздів до міжнародного пункту пропуску, як зазначають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Очікувана вартість робіт — 170,2 млн грн.

Планують:

повне оновлення дорожнього полотна;

освітлення проїзної частини;

влаштування огородження.

Модернізуватимуть дорогу в межах Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року.

Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій — 17 квітня. А ремонт мають завершити до кінця 2025 року.

Половину вартості фінансуватиме ЄС за програмою «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF).

До слова, доля будівництва нового термінала у Ягодині поки невідома, повідомили misto.media у Службі відновлення. Його мали збудувати у співпраці з командою USAID «Економічна підтримка України», який і мав фінансувати цей проєкт.

ПП «Ягодин — Дорогуськ» є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, дорога, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україні передадуть додаткові винищувачі F-16, - генерал Каволі
Сьогодні, 14:07
Збройні сили розбили під Андріївкою російську колону з 19 ББМ. ВІДЕО
Сьогодні, 13:44
Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 мільйонів
Сьогодні, 13:09
У Луцьку з 6 квітня через похолодання частково відновлюють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:36
У Дніпрі вибухнуло авто посадовця: він та його дружина поранені
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО
28 жовтня, 2022, 08:35
На Волині ремонтують дорогу до пункту пропуску «Ягодин» На Волині ремонтують дорогу до пункту пропуску «Ягодин»
22 лютого, 2022, 13:10
Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО Показали, як ремонтують частину автошляху Київ – Ковель – Ягодин. ФОТО
23 травня, 2020, 13:21
На «Ягодині» відремонтують частину дороги На «Ягодині» відремонтують частину дороги
02 квітня, 22:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україні передадуть додаткові винищувачі F-16, - генерал Каволі
Сьогодні, 14:07
 0
Збройні сили розбили під Андріївкою російську колону з 19 ББМ. ВІДЕО
Сьогодні, 13:44
 0
Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 мільйонів
Сьогодні, 13:09
 0
У Луцьку з 6 квітня через похолодання частково відновлюють опалювальний сезон
Сьогодні, 12:36
 0
У Дніпрі вибухнуло авто посадовця: він та його дружина поранені
Сьогодні, 12:26
 0
Медіа
відео
1/8