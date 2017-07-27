У Дніпрі вибухнуло авто посадовця: він та його дружина поранені





Про це повідомила поліція Дніпропетровщини, пише



Як повідомляє Суспільне з посиланням на джерела, поранений 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.



Як вказують місцеві Telegram-канали, інцидент стався у Дніпрі.



Правоохоронці отримали повідомлення про вибух 4 квітня, близько 7:40. Водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина зазнали поранень.



На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.



Нині правоохоронці з'ясовують обставини події, також розвʼязується питання щодо правової кваліфікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпропетровській області вибухнула автівка місцевого посадовця. Правоохоронці, зокрема Служба безпеки України, з'ясовують обставини.Про це повідомила поліція Дніпропетровщини, пише Громадське Як повідомляє Суспільне з посиланням на джерела, поранений 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськрадиЯк вказують місцеві Telegram-канали, інцидент стався у Дніпрі.Правоохоронці отримали повідомлення про вибух 4 квітня, близько 7:40. Водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина зазнали поранень.На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.Нині правоохоронці з'ясовують обставини події, також розвʼязується питання щодо правової кваліфікації.

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