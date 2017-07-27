У Дніпрі вибухнуло авто посадовця: він та його дружина поранені

У Дніпрі вибухнуло авто посадовця: він та його дружина поранені
У Дніпропетровській області вибухнула автівка місцевого посадовця. Правоохоронці, зокрема Служба безпеки України, з'ясовують обставини.

Про це повідомила поліція Дніпропетровщини, пише Громадське.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на джерела, поранений 61-річний начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько.

Як вказують місцеві Telegram-канали, інцидент стався у Дніпрі.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух 4 квітня, близько 7:40. Водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина зазнали поранень.

На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.

Нині правоохоронці з'ясовують обставини події, також розвʼязується питання щодо правової кваліфікації.

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Теги: Дніпро, авто, посадовець, вибух
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