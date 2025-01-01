У Луцьку з 6 квітня через похолодання частково відновлюють опалювальний сезон

У Луцьку з 6 квітня через похолодання частково відновлюють опалювальний сезон
У найближчі дні, згідно з прогнозом погоди, очікується аномальне для квітня, значне похолодання. У зв’язку з цим, з неділі 6 квітня, буде відновлено теплопостачання в усі лікарняні заклади.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Технічно є можливість подати центральне теплопостачання в 34 із 41 дошкільних навчальних закладів. В дошкільних навчальних закладах, де немає можливості подати централізоване опалення, температурний режим буде забезпечено додатковим обладнанням.

Також централізоване опалення буде подано в більшість шкіл. У школах, в які не можна буде подати централізоване опалення, з понеділка буде запроваджене дистанційне навчання щонайменше на 3 дні. Департамент освіти сьогодні доведе детальну інформацію з цього питання. Неможливість подати централізоване теплопостачання в абсолютно усі школи повʼязана з тим, що частина обладнання з котелень вже демонтована і відправлена на капремонт та іншими технічними причинами", - йдеться в повідомленні.

Ігор Поліщук зазначив, що також «Луцьктепло» буде готове відновити опалення для житлових будинків на підставі письмового звернення ОСББ/управителів за рішенням загальних зборів мешканців будинку.

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У Луцьку з 6 квітня через похолодання частково відновлюють опалювальний сезон


Попередньо адміністрація ДКП «Луцьктепло» провела консультації з головами ОСББ та управителями багатоквартирних житлових будинків. Переважна більшість управителів та мешканців розуміють, що відновлення опалювального сезону на короткий період похолодання є проблематичним та недоцільним. За результатами опитування голів ОСББ (245 учасників), яке провів департамент ЖКГ, за відновлення опалення проголосували 9%, 91% — проти.

"Однак, остаточне рішення залишається за мешканцями будинків. Також інформуємо, що з 27 березня по 4 квітня економія газу склала 14,5 млн грн; електроенергії - 4,2 млн грн. Разом — 18,7 млн грн", - наголосив міський голова Луцька.

Нагадаємо, що у Луцьку припинили опалювальний сезон 27 березня.

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Теги: Луцьк, опалення
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Коментарі 1
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І як ви плануєте підтримувати температурний режим в садочках де не буде централізованого опалення. Як можна здати обладнання в ремонт , коли опалювальний сезон повинен тривати з 15 жовтня по 15 квітня? А чим грітися в домівках і яке зараз навантаження піде на енергосистему? І знову зараз хворі діти, черги в лікарнях і батьки, які мають розриватися між роботою і зворою дитино,
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