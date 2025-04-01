Росія не повинна мати змоги знову напасти, - Рютте
Сьогодні, 18:13
Генеральний секретар Марк Рютте вважає, що "сталий мир" для України можливий за умови стримування Росії, щоб вона не мала змоги загрожувати її територіальній цілісності.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на слова Рютте на брифінгу у Брюсселі 4 квітня.
Генсека запитали, що він вкладає у поняття "стійкий мир для України" у контексті дискусій про завершення поточної фази війни.
"Найкоротша відповідь на ваше запитання – це (такий мир, щоб) Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра, квадратної милі української території. Коли він буде знати, що є заходи стримування, оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти", – сказав Марк Рютте.
Він продовжив, що зараз зусилля багатьох країн-членів НАТО спрямовані саме на те, щоб забезпечити Україну необхідним для продовження опору – згадавши прямі поставки допомоги, "чеську ініціативу" з закупівлі боєприпасів для України по всьому світу та інвестиції союзників у виробництво зброї українським ОПК, навчання українських військових західними інструкторами.
Рютте нагадав також про перемовини, що ведуться у форматі "коаліції рішучих" під лідерством Франції та Британії.
Перед цим Рютте повідомляв, що за перші три місяці 2025 року держави-члени НАТО надали Україні військової допомоги на загальну суму понад 20 млрд доларів.
Також генсек висловив думку, що Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після мирної угоди з Україною.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на слова Рютте на брифінгу у Брюсселі 4 квітня.
Генсека запитали, що він вкладає у поняття "стійкий мир для України" у контексті дискусій про завершення поточної фази війни.
"Найкоротша відповідь на ваше запитання – це (такий мир, щоб) Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра, квадратної милі української території. Коли він буде знати, що є заходи стримування, оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти", – сказав Марк Рютте.
Він продовжив, що зараз зусилля багатьох країн-членів НАТО спрямовані саме на те, щоб забезпечити Україну необхідним для продовження опору – згадавши прямі поставки допомоги, "чеську ініціативу" з закупівлі боєприпасів для України по всьому світу та інвестиції союзників у виробництво зброї українським ОПК, навчання українських військових західними інструкторами.
Рютте нагадав також про перемовини, що ведуться у форматі "коаліції рішучих" під лідерством Франції та Британії.
Перед цим Рютте повідомляв, що за перші три місяці 2025 року держави-члени НАТО надали Україні військової допомоги на загальну суму понад 20 млрд доларів.
Також генсек висловив думку, що Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після мирної угоди з Україною.
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