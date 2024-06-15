«А що зараз дешево?»: скільки коштує картопля на базарі у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Станом на початок квітня ціни на картоплю урожаю 2024 року на ринках і сільськогосподарських ярмарках у Луцьку коливаються від 18 до 35 гривень.
Цього сезону картопля вдвічі дорожча, ніж торік, розповів Суспільному начальник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.
Як формується ціна на картоплю і чому вона дорожчає, розповіли продавці, покупці і посадовці.
"Щоб окупилася солярка"
Продавці на ярмарку — селяни, які вирощують та продають різноманітні сорти картоплі. Пропозицій більше, ніж покупців, каже фермер-одноосібник Микола. Вирощену картоплю чоловік використовує у їжу, що залишається — збуває на ринках.
Михайло привіз картоплю до обласного центру на ярмарок з селища Ратне. Чоловік розповів: щороку засаджує картоплею 12 соток городу.
"В Луцьк приїхали, бо дочка тут є, то щоб окупилася солярка, — говорить продавець. — А ще зорати на зиму, весна прийшла — садить. Треба знову зорати і задискувати, гній перед тим, приорати той гній, і вже садиш картоплю. Потім надо її просапать, бо заростає. Отакі затрати."
Володимир привіз картоплю до Луцька з Рівненщини. Щороку чоловік садить гектар бульби. Цього року, говорить, площі не зменшуватиме.
"Є сорт Королева Анна, Белароса, Рута — по 20 гривень, уся велика картопля. Якщо купляти сіткою, то кілограм буде по 18 гривень. Картопля і все, що тримаємо з городу — все на Луцьк веземо", — каже господар.
"А що зараз дешево?"
Лучанин Анатолій придбав на ярмарку картоплю по 25 гривень за кілограм. Зі слів чоловіка, щодня бульбу вживає у різноманітних стравах.
"Все дорого! А що зараз дешево? Що ж зробите? Це ж теж її виростити треба. Ви розумієте скільки тре вложити? Городські думають, що це легко. Ми все робимо з картоплі", — додав покупець.
Пенсіонерка Людмила розповіла, що через високу ціну замінила картоплю на каші. Але зовсім відмовитися від дорогої бульби не може.
"Ціни високі, але мусимо купляти, хоч і стали вживати менше картоплі, — ділиться жінка. — З села давали родичі картоплю, а цей рік мало дали".
В першу чергу, каже начальник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш, на цьогорічну ціну бульби вплинула погода.
"Серпень гарячий, підгоріла картопля і урожай, якщо і був, його якість була гірша, вихід товарної картоплі менший, — говорить посадовець. — Ціни починаючи зі збирання врожаю, з осені, вони були доволі високі. 20 гривень і на такому рівні вони трималися всю зиму, дещо нижчі".
Як розповів економіст Олег Пендзин, ціни на стару картоплю знизяться, коли на ринку з'явиться молода українська бульба. Це буде орієнтовно в червні.
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Цього сезону картопля вдвічі дорожча, ніж торік, розповів Суспільному начальник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.
Як формується ціна на картоплю і чому вона дорожчає, розповіли продавці, покупці і посадовці.
"Щоб окупилася солярка"
Продавці на ярмарку — селяни, які вирощують та продають різноманітні сорти картоплі. Пропозицій більше, ніж покупців, каже фермер-одноосібник Микола. Вирощену картоплю чоловік використовує у їжу, що залишається — збуває на ринках.
Михайло привіз картоплю до обласного центру на ярмарок з селища Ратне. Чоловік розповів: щороку засаджує картоплею 12 соток городу.
"В Луцьк приїхали, бо дочка тут є, то щоб окупилася солярка, — говорить продавець. — А ще зорати на зиму, весна прийшла — садить. Треба знову зорати і задискувати, гній перед тим, приорати той гній, і вже садиш картоплю. Потім надо її просапать, бо заростає. Отакі затрати."
Володимир привіз картоплю до Луцька з Рівненщини. Щороку чоловік садить гектар бульби. Цього року, говорить, площі не зменшуватиме.
"Є сорт Королева Анна, Белароса, Рута — по 20 гривень, уся велика картопля. Якщо купляти сіткою, то кілограм буде по 18 гривень. Картопля і все, що тримаємо з городу — все на Луцьк веземо", — каже господар.
"А що зараз дешево?"
Лучанин Анатолій придбав на ярмарку картоплю по 25 гривень за кілограм. Зі слів чоловіка, щодня бульбу вживає у різноманітних стравах.
"Все дорого! А що зараз дешево? Що ж зробите? Це ж теж її виростити треба. Ви розумієте скільки тре вложити? Городські думають, що це легко. Ми все робимо з картоплі", — додав покупець.
Пенсіонерка Людмила розповіла, що через високу ціну замінила картоплю на каші. Але зовсім відмовитися від дорогої бульби не може.
"Ціни високі, але мусимо купляти, хоч і стали вживати менше картоплі, — ділиться жінка. — З села давали родичі картоплю, а цей рік мало дали".
В першу чергу, каже начальник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш, на цьогорічну ціну бульби вплинула погода.
"Серпень гарячий, підгоріла картопля і урожай, якщо і був, його якість була гірша, вихід товарної картоплі менший, — говорить посадовець. — Ціни починаючи зі збирання врожаю, з осені, вони були доволі високі. 20 гривень і на такому рівні вони трималися всю зиму, дещо нижчі".
Як розповів економіст Олег Пендзин, ціни на стару картоплю знизяться, коли на ринку з'явиться молода українська бульба. Це буде орієнтовно в червні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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