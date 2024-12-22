На Волині горіло торфовище площею 8 гектарів. ФОТО
Сьогодні, 22:40
Волинські рятувальники ліквідували пожежу на торфовищі у Камінь-Каширському районі.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
3 квітня ввечері до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання торфовища поблизу села Судче Камінь-Каширського району.
На місці пожежі працювали підрозділи 4-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Судче та Залізниця.
Станом на 12:00 до гасіння було залучено 5 одиниць техніки, 6 мотопомп та 25 рятувальників.
Станом на 17:00 загорання торфовища ліквідовано. Загальна площа пожежі склала 8 га. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
3 квітня ввечері до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання торфовища поблизу села Судче Камінь-Каширського району.
На місці пожежі працювали підрозділи 4-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Судче та Залізниця.
Станом на 12:00 до гасіння було залучено 5 одиниць техніки, 6 мотопомп та 25 рятувальників.
Станом на 17:00 загорання торфовища ліквідовано. Загальна площа пожежі склала 8 га. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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