На Волині горіло торфовище площею 8 гектарів. ФОТО





Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.



3 квітня ввечері до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання торфовища поблизу села Судче Камінь-Каширського району.



На місці пожежі працювали підрозділи 4-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Судче та Залізниця.



Станом на 12:00 до гасіння було залучено 5 одиниць техніки, 6 мотопомп та 25 рятувальників.



Станом на 17:00 загорання торфовища ліквідовано. Загальна площа пожежі склала 8 га. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували пожежу на торфовищі у Камінь-Каширському районі.Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.3 квітня ввечері до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання торфовища поблизу села Судче Камінь-Каширського району.На місці пожежі працювали підрозділи 4-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Волинській області, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Судче та Залізниця.Станом на 12:00 до гасіння було залучено 5 одиниць техніки, 6 мотопомп та 25 рятувальників.Станом на 17:00 загорання торфовища ліквідовано. Загальна площа пожежі склала 8 га. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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