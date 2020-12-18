«Професор» з Волині розповів, як з побратимами відбивав натиск росіян біля Покровська. ВІДЕО

Нацгвардієць з Волині Віталій, який має позивний «Професор», розповів про оборону Покровська.Про це повідомили на сторінці Військової частини 1141 Національної гвардії України.Напередодні війни у лютому 2022 року Віталій та його дружина Олена, відсвяткували річницю весілля, планували майбутнє та будували спільні мрії, але російське вторгнення зруйнувало всі плани. Прокинувшись від вибухів, чоловік зрозумів, що настав час діяти. Взяв рюкзак і добровільно вступив до лав Національної гвардії України. Так почався його шлях захисника Батьківщини.«Навчання було інтенсивним і виснажливим. Інструктори не давали жодного шансу на помилку, адже кожен рух, кожне рішення могло стати питанням життя або смерті», - розповідає гвардієць Віталій, який у підрозділі отримав псевдо Професор.Перший бій нацгвардієць разом із побратимами прийняв на Покровському напрямку. Все, чому його вчили, знадобилося під час відбиття російського штурму: холоднокровність, злагодженість дій і підтримка побратимів.«Було страшно, але ми діяли, як єдиний механізм. Відчувалося взаєморозуміння та злагоджені дії усіх сил і засобів. Хоча ворог мав чисельну перевагу, ми стримали натиск», - пригадує Віталій.Надалі підрозділ виконував завдання на Запорізькому напрямку, де точилися важкі бої. Разом із побратимами Професор брав участь в обороні ключових позицій. Неодноразово керував групою, змушуючи противника здаватися в полон.Більше про відважного волинського гвардійця, дивіться у відео.