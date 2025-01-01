На Харківщині помер воїн з Волині Вячеслав Захарчук





Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.



"1 квітня 2025 року внаслідок захворювання помер у районі населеного пункту Троїцьке Куп’янського району Харківської області водій господарського відділення взводу матеріального забезпечення танкового батальйону, рядовий ЗАХАРЧУК Вячеслав Олексійович, 1971 року народження, житель села Бережанка. Призваний 15 липня 2023 року", - йдеться у дописі.



Зустріч померлого воїна Захарчука Вячеслава Олексійовича відбудеться в неділю, 6 квітня.



О 17.00 год. кортеж із тілом захисника вирушить з м. Луцьк (бюро судово-медичної експертизи) до рідного дому с.Бережанка. Поховання героя відбудеться 7 квітня об 11.00 год.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська громада зазнала ще однієї втрати. На Харківщині відійшов у Вічність військовослужбовець із Городищенської громади.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."1 квітня 2025 року внаслідок захворювання помер у районі населеного пункту Троїцьке Куп’янського району Харківської області водій господарського відділення взводу матеріального забезпечення танкового батальйону, рядовий ЗАХАРЧУК Вячеслав Олексійович, 1971 року народження, житель села Бережанка. Призваний 15 липня 2023 року", - йдеться у дописі.Зустріч померлого воїна Захарчука Вячеслава Олексійовича відбудеться в неділю, 6 квітня.О 17.00 год. кортеж із тілом захисника вирушить з м. Луцьк (бюро судово-медичної експертизи) до рідного дому с.Бережанка. Поховання героя відбудеться 7 квітня об 11.00 год.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна.

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