На Харківщині помер воїн з Волині Вячеслав Захарчук

На Харківщині помер воїн з Волині Вячеслав Захарчук
Волинська громада зазнала ще однієї втрати. На Харківщині відійшов у Вічність військовослужбовець із Городищенської громади.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"1 квітня 2025 року внаслідок захворювання помер у районі населеного пункту Троїцьке Куп’янського району Харківської області водій господарського відділення взводу матеріального забезпечення танкового батальйону, рядовий ЗАХАРЧУК Вячеслав Олексійович, 1971 року народження, житель села Бережанка. Призваний 15 липня 2023 року", - йдеться у дописі.

Зустріч померлого воїна Захарчука Вячеслава Олексійовича відбудеться в неділю, 6 квітня.

О 17.00 год. кортеж із тілом захисника вирушить з м. Луцьк (бюро судово-медичної експертизи) до рідного дому с.Бережанка. Поховання героя відбудеться 7 квітня об 11.00 год.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, війна, Городище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині помер воїн з Волині Вячеслав Захарчук
Сьогодні, 22:59
На Волині горіло торфовище площею 8 гектарів. ФОТО
Сьогодні, 22:40
«Професор» з Волині розповів, як з побратимами відбивав натиск росіян біля Покровська. ВІДЕО
Сьогодні, 21:59
«А що зараз дешево?»: скільки коштує картопля на базарі у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
Сьогодні, 20:36
Схожі новини
Воїни отримали квадрокоптери та радіостанції від Луцької громади Воїни отримали квадрокоптери та радіостанції від Луцької громади
01 квітня, 05:28
Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах
24 березня, 20:35
На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний
19 березня, 20:35
Луцька громада передала для воїнів квадрокоптери, РЕБи та акумулятори. ФОТО Луцька громада передала для воїнів квадрокоптери, РЕБи та акумулятори. ФОТО
13 березня, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині помер воїн з Волині Вячеслав Захарчук
Сьогодні, 22:59
 0
На Волині горіло торфовище площею 8 гектарів. ФОТО
Сьогодні, 22:40
 0
«Професор» з Волині розповів, як з побратимами відбивав натиск росіян біля Покровська. ВІДЕО
Сьогодні, 21:59
 0
«А що зараз дешево?»: скільки коштує картопля на базарі у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
Сьогодні, 20:36
 0
Медіа
відео
1/8