Сьогодні відбудеться прощання із захисником Сергієм Лукашуком
Сьогодні, 10:12
У суботу, 5 квітня, о 12:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Топільне Луцького району проведуть відспівування Сергія Володимировича Лукашука.
Він народився 6 червня 1976 року і героїчно загинув 2 квітня, виконуючи бойове завдання з оборони України в районі села Садки Сумської області.
Захисника поховають на кладовищі в Топільному.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.
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Він народився 6 червня 1976 року і героїчно загинув 2 квітня, виконуючи бойове завдання з оборони України в районі села Садки Сумської області.
Захисника поховають на кладовищі в Топільному.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.
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