Сьогодні відбудеться прощання із захисником Сергієм Лукашуком

Сьогодні відбудеться прощання із захисником Сергієм Лукашуком
У суботу, 5 квітня, о 12:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Топільне Луцького району проведуть відспівування Сергія Володимировича Лукашука.

Він народився 6 червня 1976 року і героїчно загинув 2 квітня, виконуючи бойове завдання з оборони України в районі села Садки Сумської області.

Захисника поховають на кладовищі в Топільному.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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