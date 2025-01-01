Сьогодні відбудеться прощання із захисником Сергієм Лукашуком

Сергія Володимировича Лукашука.



Він народився 6 червня 1976 року і героїчно загинув 2 квітня, виконуючи бойове завдання з оборони України в районі села Садки Сумської області.



Захисника поховають на кладовищі в Топільному.



Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 5 квітня, о 12:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Топільне Луцького району проведуть відспівуванняВін народився 6 червня 1976 року і героїчно загинув 2 квітня, виконуючи бойове завдання з оборони України в районі села Садки Сумської області.Захисника поховають на кладовищі в Топільному.Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

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