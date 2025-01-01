Курс валют на 5 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 12:14
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 5 квітня. Так вартість долара США зросла на 3 копійки і становить 41,34 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,34 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 44,85 (+22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,92 (+23 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,34 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 44,85 (+22 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,92 (+23 коп.)
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