Через похолодання 5 шкіл Луцька перейдуть на дистанційне навчання





Про це в коментарі Віталій Бондар. З його слів, тимчасово навчатимуться в онлайн форматі учні ліцеїв №1, №2, школи №13, ліцею №15 та гімназії №16.



У звичному режимі працюватимуть ліцеї та гімназії міста, у які "Луцьктепло" технічно спроможне подати централізоване теплопостачання. Опалення частково відновлять із 6 квітня в лікарнях міста, а також у частині шкіл та дитсадків.



За даними обласного гідрометцентру, у період 6-11 квітня на Волині буде суттєве зниження температури, а також сніг, ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Також прогнозують пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Вночі очікуються заморозки.



Довідково: У навчальному році 2024/2025 у Луцькій громаді функціонує 24 ліцеї, 10 гімназій, початкова школа та навчально-реабілітаційний центр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ять шкіл у Луцьку з понеділка, 7 квітня, переведуть на дистанційне щонайменше на три дні у зв'язку похолоданням і неможливістю під'єднати демонтоване обладнання окремих котелень для відновлення опалення.Про це в коментарі Суспільному розповів директор міського департаменту освіти. З його слів, тимчасово навчатимуться в онлайн форматі учні ліцеїв №1, №2, школи №13, ліцею №15 та гімназії №16.У звичному режимі працюватимуть ліцеї та гімназії міста, у які "Луцьктепло" технічно спроможне подати централізоване теплопостачання. Опалення частково відновлять із 6 квітня в лікарнях міста, а також у частині шкіл та дитсадків.За даними обласного гідрометцентру, у період 6-11 квітня на Волині буде суттєве зниження температури, а також сніг, ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу. Також прогнозують пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Вночі очікуються заморозки.Довідково: У навчальному році 2024/2025 у Луцькій громаді функціонує 24 ліцеї, 10 гімназій, початкова школа та навчально-реабілітаційний центр.

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