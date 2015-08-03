Село на Волині на пів дня відключать від газу

Село на Волині на пів дня відключать від газу
У селі Верба Володимирського району 10 квітня тимчасово припинять подачу газопостачання споживачам на вулицях Польова і Ковельська.

Про це повідомили у пресцентрі Волинської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", пише Суспільне.

Тимчасове відключення газу заплановане з 9:00 до 16:00. Відключення послуги пов'язане з проведенням ремонтних робіт, а саме розподілом природного газу.

Для того, аби працівники газового господарства могли провести пуск газу, необхідна присутність споживачів вдома. Жителів села просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

Для пришвидшення відновлення послуги споживачам слід забезпечити: усунення виявлених технічних порушень, надання доступу для огляду газопроводів та газових приладів кожного домоволодіння, відповідність встановлених газових приладів проєкту газифікації, наявність актів перевірки та прочищення димових та вентиляційних каналів.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання.

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Теги: Село, газ, Волинь
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