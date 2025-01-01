У Луцьку загорілася дровітня: вогонь перекинувся на сусідню господарську будівлю

У Луцьку загорілася дровітня: вогонь перекинувся на сусідню господарську будівлю
Минулої доби рятувальники області ліквідували шість пожеж сухої трави та чагарників.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Горіло в Ковелі (вул. Богачука, Тараса Боровця, садівниче товариство «Білий налив»), поблизу Любомля, у селі Борохів Луцького району та біля села Люб’язь на Камінь-Каширщині. Загалом вогонь охопив близько 3 гектарів.

Причина одна — людська недбалість.

Уже після опівночі 6 квітня — ще два виклики, цього разу у житловому секторі. Обидва займання ліквідовані силами рятувальників та працівників місцевої пожежної охорони. Потерпілих і жертв немає.

У Луцьку на вулиці Андрія Марцинюка зайнялася господарська будівля-дровітня, вогонь перекинувся на суміжну господарську будівлю.

Імовірна причина — потрапляння джерела запалювання на горючі матеріали.

Ще одна пожежа трапилася близької 4-ї ранку— у селі Пожарки Рожищенської громади горів дерев’яний житловий будинок. Попередня причина — коротке замикання електромережі.
У Луцьку загорілася дровітня: вогонь перекинувся на сусідню господарську будівлю

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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