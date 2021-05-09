Глава УГКЦ та екзарх Луцький вшанували віднайдену ікону XVI століття

Патріарх УГКЦразом з екзархом Луцьким5 квітня у храмі Святого Василія Великого отців-василіан у Луцьку звершили акафіст перед давньою іконою Пресвятої Богородиці, яку віднайшову селі Новий Загорів.Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.Урочиста молитва стала першим святкуванням віднайдення образу та його вшануванням на найвищому церковному рівні.Надалі ікона Матері Божої зберігатиметься у храмі Святого Василія Великого в Луцьку, а її віднайдення святкуватимуть на місцевому рівні у межах Луцького екзархату УГКЦ.Блаженніший Святослав розповів про обставини віднайдення ікони.Він зауважив, що поруч присутній свідок «унікальної події», який при будівництві помітив, «як у тачках возять цемент, бетон по якійсь дошці».«Коли він приглянувся, то побачив, що це ікона Пречистої Діви Марії. Щобільше, це — унікальна ікона, яка належить до духовного й національного культурного спадку, скарбниці українського народу. Коли пан Сергій врятував цю ікону, науковці почали її досліджувати і зрозуміли, що вона датується XVI століттям, а за своїм образом і мотивом буде подібна до Самбірської чудотворної ікони Божої Матері», — розповів Блаженніший Святослав.Він додав, що «у цьому селі, Новий Загорів, колись до ліквідації Унійної Церкви в російській імперії був стародавній василіанський монастир, у якому розташовувався новіціят Волинської провінції."Там молоді хлопці робили перші кроки на дорозі свого монашого постригу і покликання. Тобто Богородиця була їхньою Матірʼю, Вчителькою, яка вчить свою дитину робити перші кроки в духовному житті", - зазначив Глава УГКЦ.