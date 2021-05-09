Глава УГКЦ та екзарх Луцький вшанували віднайдену ікону XVI століття
Сьогодні, 21:15
Патріарх УГКЦ Святослав разом з екзархом Луцьким Йосафатом Говерою 5 квітня у храмі Святого Василія Великого отців-василіан у Луцьку звершили акафіст перед давньою іконою Пресвятої Богородиці, яку віднайшов Сергій Годлевський у селі Новий Загорів.
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Урочиста молитва стала першим святкуванням віднайдення образу та його вшануванням на найвищому церковному рівні.
Надалі ікона Матері Божої зберігатиметься у храмі Святого Василія Великого в Луцьку, а її віднайдення святкуватимуть на місцевому рівні у межах Луцького екзархату УГКЦ.
Блаженніший Святослав розповів про обставини віднайдення ікони.
Він зауважив, що поруч присутній свідок «унікальної події», який при будівництві помітив, «як у тачках возять цемент, бетон по якійсь дошці».
«Коли він приглянувся, то побачив, що це ікона Пречистої Діви Марії. Щобільше, це — унікальна ікона, яка належить до духовного й національного культурного спадку, скарбниці українського народу. Коли пан Сергій врятував цю ікону, науковці почали її досліджувати і зрозуміли, що вона датується XVI століттям, а за своїм образом і мотивом буде подібна до Самбірської чудотворної ікони Божої Матері», — розповів Блаженніший Святослав.
Він додав, що «у цьому селі, Новий Загорів, колись до ліквідації Унійної Церкви в російській імперії був стародавній василіанський монастир, у якому розташовувався новіціят Волинської провінції.
"Там молоді хлопці робили перші кроки на дорозі свого монашого постригу і покликання. Тобто Богородиця була їхньою Матірʼю, Вчителькою, яка вчить свою дитину робити перші кроки в духовному житті", - зазначив Глава УГКЦ.
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Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Урочиста молитва стала першим святкуванням віднайдення образу та його вшануванням на найвищому церковному рівні.
Надалі ікона Матері Божої зберігатиметься у храмі Святого Василія Великого в Луцьку, а її віднайдення святкуватимуть на місцевому рівні у межах Луцького екзархату УГКЦ.
Блаженніший Святослав розповів про обставини віднайдення ікони.
Він зауважив, що поруч присутній свідок «унікальної події», який при будівництві помітив, «як у тачках возять цемент, бетон по якійсь дошці».
«Коли він приглянувся, то побачив, що це ікона Пречистої Діви Марії. Щобільше, це — унікальна ікона, яка належить до духовного й національного культурного спадку, скарбниці українського народу. Коли пан Сергій врятував цю ікону, науковці почали її досліджувати і зрозуміли, що вона датується XVI століттям, а за своїм образом і мотивом буде подібна до Самбірської чудотворної ікони Божої Матері», — розповів Блаженніший Святослав.
Він додав, що «у цьому селі, Новий Загорів, колись до ліквідації Унійної Церкви в російській імперії був стародавній василіанський монастир, у якому розташовувався новіціят Волинської провінції.
"Там молоді хлопці робили перші кроки на дорозі свого монашого постригу і покликання. Тобто Богородиця була їхньою Матірʼю, Вчителькою, яка вчить свою дитину робити перші кроки в духовному житті", - зазначив Глава УГКЦ.
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