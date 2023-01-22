Працівники Волинської екстренки зібрали 270 тисяч гривень на потреби ЗСУ

Працівники Волинської екстренки зібрали 270 тисяч гривень на потреби ЗСУ
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф продовжує допомагати військовим, які мужньо захищають Україну від російської агресії.

За перший квартал 2025 року працівники комунального підприємства зібрали 270 тисяч гривень на потреби ЗСУ, повідомляє Район. Медицина.

За ці кошти було придбали:

- п'ять дронів FPV 10;

- один Starlink;

- один безпілотник Mavic Pro;

- три павербанки.

Також закупили медикаменти на суму 22 тисячі гривень.

На ремонт двох автомобілів для військових спрямували 40 тисяч гривень.

Придбали 400 штук хімічних грілок, три планшети Lenovo М11 та спецодяг на суму шість тисяч гривень.

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Теги: допомога зсу, благодійність
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