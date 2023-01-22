Працівники Волинської екстренки зібрали 270 тисяч гривень на потреби ЗСУ





За перший квартал 2025 року працівники комунального підприємства зібрали 270 тисяч гривень на потреби ЗСУ, повідомляє



За ці кошти було придбали:



- п'ять дронів FPV 10;



- один Starlink;



- один безпілотник Mavic Pro;



- три павербанки.



Також закупили медикаменти на суму 22 тисячі гривень.



На ремонт двох автомобілів для військових спрямували 40 тисяч гривень.



Придбали 400 штук хімічних грілок, три планшети Lenovo М11 та спецодяг на суму шість тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф продовжує допомагати військовим, які мужньо захищають Україну від російської агресії.За перший квартал 2025 року працівники комунального підприємства зібрали 270 тисяч гривень на потреби ЗСУ, повідомляє Район. Медицина. За ці кошти було придбали:- п'ять дронів FPV 10;- один Starlink;- один безпілотник Mavic Pro;- три павербанки.Також закупили медикаменти на суму 22 тисячі гривень.На ремонт двох автомобілів для військових спрямували 40 тисяч гривень.Придбали 400 штук хімічних грілок, три планшети Lenovo М11 та спецодяг на суму шість тисяч гривень.

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