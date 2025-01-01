7 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні своє особисте свято – день народження відзначає луцький музикант Петро Свіст.Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич (на фото). Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.7 квітня іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій), Юстина та Марія.7 квітня в Україні святкують День геолога. Професійне свято щороку припадає на першу неділю квітня. Подія була створена ще 1966 року за ініціативи геологів. 1995 року за наказом президента Леоніда Кучми святкування продовжилося. Геологи займаються тим, що досліджують літосферу, виявляють родовища корисних копалин, вивчають фізичні властивості надр Землі.Також 7 квітня Всесвітній день здоров'я. Свято було створене 1950 року, а дату святкування обрали на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яке відбулося 1948 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб наголосити на важливості здоров'я в житті людини, залучити людство до вирішення ментальних та фізичних проблем, підвищити поінформованість про різні захворювання тощо. Завдяки Всесвітньому дню здоров'я привертається увага світової спільноти до важливих проблем охорони здоров'я, з якими щодня стикається людство.