7 квітня на Волині: гортаючи календар

7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні своє особисте свято – день народження відзначає луцький музикант Петро Свіст.

Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич (на фото). Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

7 квітня іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій), Юстина та Марія.

7 квітня в Україні святкують День геолога. Професійне свято щороку припадає на першу неділю квітня. Подія була створена ще 1966 року за ініціативи геологів. 1995 року за наказом президента Леоніда Кучми святкування продовжилося. Геологи займаються тим, що досліджують літосферу, виявляють родовища корисних копалин, вивчають фізичні властивості надр Землі.

Також 7 квітня Всесвітній день здоров'я. Свято було створене 1950 року, а дату святкування обрали на честь прийняття Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яке відбулося 1948 року. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб наголосити на важливості здоров'я в житті людини, залучити людство до вирішення ментальних та фізичних проблем, підвищити поінформованість про різні захворювання тощо. Завдяки Всесвітньому дню здоров'я привертається увага світової спільноти до важливих проблем охорони здоров'я, з якими щодня стикається людство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Працівники Волинської екстренки зібрали 270 тисяч гривень на потреби ЗСУ
06 квітня, 23:19
У дитячу поліклініку в Луцьку купили лор-комбайн. Хто може скористатися
06 квітня, 22:12
Глава УГКЦ та екзарх Луцький вшанували віднайдену ікону XVI століття
06 квітня, 21:15
Суд на Волині зобов'язав росію виплатити понад 10 мільйонів пораненому захиснику
06 квітня, 20:38
Схожі новини
4 квітня на Волині: гортаючи календар 4 квітня на Волині: гортаючи календар
04 квітня, 00:00
Коли Вербна неділя 2025 року за новим календарем: що це за свято, які традиції існують Коли Вербна неділя 2025 року за новим календарем: що це за свято, які традиції існують
02 квітня, 05:17
2 квітня на Волині: гортаючи календар 2 квітня на Волині: гортаючи календар
02 квітня, 00:00
31 березня на Волині: гортаючи календар 31 березня на Волині: гортаючи календар
31 березня, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Працівники Волинської екстренки зібрали 270 тисяч гривень на потреби ЗСУ
06 квітня, 23:19
 0
У дитячу поліклініку в Луцьку купили лор-комбайн. Хто може скористатися
06 квітня, 22:12
 0
Глава УГКЦ та екзарх Луцький вшанували віднайдену ікону XVI століття
06 квітня, 21:15
 0
Суд на Волині зобов'язав росію виплатити понад 10 мільйонів пораненому захиснику
06 квітня, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8