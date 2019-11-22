У дитячу поліклініку в Луцьку купили лор-комбайн. Хто може скористатися

У дитячу поліклініку в Луцьку купили лор-комбайн. Хто може скористатися
З початку березня У КП «Луцька міська дитяча поліклініка» на вул. В’ячеслава Чорновола, 1 почало працювати обладнання для обстеження лор-органів.

Вартість отоларингологічного комплексу (інша назва ЛОР-комбайн) — 2,850 млн грн, повідомив misto.media виконавчий комітет Луцької міськради у відповіді на запит. Закупили обладнання за кошти поліклініки.

Що це за обладнання

ЛОР-комбайн — це апарат, за допомогою якого детально можна обстежити вуха, горло, ніс.

Він оснащений мініатюрною відеокамерою, яка збільшує зображення у 30 разів і виводить його на монітор комп’ютера. Це допомагає помітити ранні і найдрібніші ознаки захворювань.

Огляд відбувається безболісно.

Обладнання можна використовувати і для:

мікроскопії ЛОР-органів;

промивання гайморових пазух при гаймориті;

зрошування носа чи вуха лікарськими препаратами з допомогою насадки-розпилювача;

інколи — для назальної ендоскопії, щоб видалити сторонній предмет з носа.

Як обстежитись на новому обладнанні

На обстеження може скерувати лікар-отоларинголог під час огляду дитини.

Попереднього запису для обстеження не потрібно.

Послуга безплатна. Проводять її у каб. № 36 на другому поверсі поліклініки.

Обстежує лікар-отоларинголог.

Графік роботи:

понеділок, середа, п’ятниця — з 08:00 до 14:00 (перша зміна);

вівторок, четвер — з 14:00 до 20:00 (друга зміна).

Станом на початок квітня за допомогою ЛОР-комбайна обстежили більш як 10 пацієнтів.

Дорослі також зможуть користуватися цим апаратом, але така можливість буде після того, як поліклініка отримає відповідну ліцензію.

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Теги: лікування, діти
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