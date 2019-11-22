У дитячу поліклініку в Луцьку купили лор-комбайн. Хто може скористатися





Вартість отоларингологічного комплексу (інша назва ЛОР-комбайн) — 2,850 млн грн, повідомив



Що це за обладнання



ЛОР-комбайн — це апарат, за допомогою якого детально можна обстежити вуха, горло, ніс.



Він оснащений мініатюрною відеокамерою, яка збільшує зображення у 30 разів і виводить його на монітор комп’ютера. Це допомагає помітити ранні і найдрібніші ознаки захворювань.



Огляд відбувається безболісно.



Обладнання можна використовувати і для:



мікроскопії ЛОР-органів;



промивання гайморових пазух при гаймориті;



зрошування носа чи вуха лікарськими препаратами з допомогою насадки-розпилювача;



інколи — для назальної ендоскопії, щоб видалити сторонній предмет з носа.



Як обстежитись на новому обладнанні



На обстеження може скерувати лікар-отоларинголог під час огляду дитини.



Попереднього запису для обстеження не потрібно.



Послуга безплатна. Проводять її у каб. № 36 на другому поверсі поліклініки.



Обстежує лікар-отоларинголог.



Графік роботи:



понеділок, середа, п’ятниця — з 08:00 до 14:00 (перша зміна);



вівторок, четвер — з 14:00 до 20:00 (друга зміна).



Станом на початок квітня за допомогою ЛОР-комбайна обстежили більш як 10 пацієнтів.



Дорослі також зможуть користуватися цим апаратом, але така можливість буде після того, як поліклініка отримає відповідну ліцензію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку березня У КП «Луцька міська дитяча поліклініка» на вул. В’ячеслава Чорновола, 1 почало працювати обладнання для обстеження лор-органів.Вартість отоларингологічного комплексу (інша назва ЛОР-комбайн) — 2,850 млн грн, повідомив misto.media виконавчий комітет Луцької міськради у відповіді на запит. Закупили обладнання за кошти поліклініки.ЛОР-комбайн — це апарат, за допомогою якого детально можна обстежити вуха, горло, ніс.Він оснащений мініатюрною відеокамерою, яка збільшує зображення у 30 разів і виводить його на монітор комп’ютера. Це допомагає помітити ранні і найдрібніші ознаки захворювань.Огляд відбувається безболісно.Обладнання можна використовувати і для:мікроскопії ЛОР-органів;промивання гайморових пазух при гаймориті;зрошування носа чи вуха лікарськими препаратами з допомогою насадки-розпилювача;інколи — для назальної ендоскопії, щоб видалити сторонній предмет з носа.На обстеження може скерувати лікар-отоларинголог під час огляду дитини.Попереднього запису для обстеження не потрібно.Послуга безплатна. Проводять її у каб. № 36 на другому поверсі поліклініки.Обстежує лікар-отоларинголог.Графік роботи:понеділок, середа, п’ятниця — з 08:00 до 14:00 (перша зміна);вівторок, четвер — з 14:00 до 20:00 (друга зміна).Станом на початок квітня за допомогою ЛОР-комбайна обстежили більш як 10 пацієнтів.Дорослі також зможуть користуватися цим апаратом, але така можливість буде після того, як поліклініка отримає відповідну ліцензію.

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