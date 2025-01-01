Україну накрила потужна магнітна буря: штормитиме не один день

У неділю, 6 квітня, Земля перебувала під впливом сильної магнітної бурі. Потужність сонячної активності сягала K-індексу 6.Про це повідомляє meteoagent.Аналітики зазначають, що геомагнітний шторм триває вже кілька днів, однак, за прогнозами, з понеділка він почне поступово слабшати.Піки геомагнітного шторму припадуть на 9 та 10 квітня.7 квітня – буря поступово слабшає, інтенсивність знижується до K-індексу 4.8 квітня – геомагнітна ситуація залишається стабільною. K-індекс знову на рівні 4.9 квітня – K-індекс зросте до 5. Варто бути уважним до самопочуття.У метеочутливих людей магнітні бурі можуть викликати головний біль, запаморочення, підвищену втому та коливання артеріального тиску.