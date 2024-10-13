В Україні настали весняні заморозки: як це вплине на врожай

В Україні настали весняні заморозки: як це вплине на врожай
В Україні настали весняні заморозки, які можуть вплинути на майбутній врожай. Аграрії готуються до змін погоди.

Про це в матеріалі РБК-Україна розповів еколог та геоботанік Яків Дідух.

На початку весни в Україні трималась аномально тепла погода, завдяки чому квітучі дерева мали всі шанси на запилення та формування майбутнього врожаю.

Однак різке зниження температур зруйнувало ці плани - ймовірно, цього року врожаю ранніх абрикосів не буде.

Еколог зазначає, що будь-які погодні коливання - це завжди ризик для агросектору. Та аграрії вже навчилися адаптуватися до кліматичних змін: висаджують різні сорти, щоб у разі втрати одного, інші могли дати врожай.

Позитивним моментом стали ранньовесняні дощі. Вони значно зволожили ґрунт, що вкрай важливо для збереження родючості землі та формування врожаю влітку.

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Теги: заморозки, Волинь
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