В Україні стрімко падають ціни на картоплю: скільки зараз коштує популярний овоч





Про це повідомляє спеціалізований портал



Оптові ціни на картоплю в Україні становлять 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг) залежно від якості товару та обсягів партій. Це приблизно на 10% дешевше, ніж тиждень тому.



За словами фахівців, пропозиція овочу цього тижня залишалася на високому рівні, тоді як попит був доволі стриманим. Окрім цього, покупці скаржаться на якість продукції та нерідко відмовляються від закупівель.



Зазначимо, що навіть попри таку динаміку, картопля в Україні в середньому коштує на 25% дорожче, ніж за аналогічний період 2024-го. Експерти вважають, що через великі обсяги картоплі на ринку не можна виключати подальшого зниження його вартості.



Зазначимо також, що станом на суботу, 5 квітня, ціна картоплі в мережі Metro становить 27,90 грн/кг. Таку саму ціну можна бачити і в мережі Auchan. Середня ж ціна картоплі в Україні знаходиться на рівні 32,10 грн/кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вітчизняні виробники картоплі продовжують знижувати ціни на свою продукцію.Про це повідомляє спеціалізований портал EastFruit Оптові ціни на картоплю в Україні становлять 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг) залежно від якості товару та обсягів партій. Це приблизно на 10% дешевше, ніж тиждень тому.За словами фахівців, пропозиція овочу цього тижня залишалася на високому рівні, тоді як попит був доволі стриманим. Окрім цього, покупці скаржаться на якість продукції та нерідко відмовляються від закупівель.Зазначимо, що навіть попри таку динаміку, картопля в Україні в середньому коштує на 25% дорожче, ніж за аналогічний період 2024-го. Експерти вважають, що через великі обсяги картоплі на ринку не можна виключати подальшого зниження його вартості.Зазначимо також, що станом на суботу, 5 квітня, ціна картоплі в мережі Metro становить 27,90 грн/кг. Таку саму ціну можна бачити і в мережі Auchan. Середня ж ціна картоплі в Україні знаходиться на рівні 32,10 грн/кг.

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