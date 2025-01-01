Безплатні слухові апарати: хто може отримати на Волині





Про це Тетяна Трач. З її слів, для встановлення кохлеарних імплантатів (за призначенням лікаря) проводиться хірургічна операція.



Вільних слухових апаратів, закуплених за державні кошти, для дорослих та дітей в області наразі немає. Першу партію із 20 слухових апаратів виробництва данської компанії Oticon для дорослих і 5 слухових апаратів для дітей, яку отримала Волинь у середині 2024 року, видали пацієнтам відповідно до сформованих черг у медзакладах.



У медичних закладах продовжують вести реєстр пацієнтів, котрі потребують слухопротезування, зазначила Тетяна Трач.



Згідно з затвердженим наказом МОЗ від 18 березня 2024 року №464, послуги з безоплатного слухопротезування надають два волинські медичні заклади. Це — Волинська обласна клінічна лікарня та Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства (дитяча лікарня).



Слухові апарати для дітей: дані Волинського ТМО захисту материнства і дитинства



Від початку цього року на обліку в дитячій лікарні перебуває 9 дітей з інвалідністю по слуху, а також троє дітей, які мають зниження слуху без встановленої інвалідності. Про це у програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповіла лікарка-отоларингологиня дитячий Волинського ТМО захисту материнства і дитинства Оксана Чолак.



Зі слів лікарки, усі ці пацієнти (12 дітей) потребують слухові апарати. Для обстеження і консультації дітей-пацієнтів в лікарні є двоє сурдологів. Найперше батьки повинні звернутися до педіатра, щоб він оцінив слух дитини та направив до лора чи сурдолога.



У консультативній поліклініці обласної дитячої лікарні, зазначила Оксана Чолак, є апарати для обстеження слуху. Дітям до 1 року проводять лише скринінг — отоакустична емісія. Дітям від 4 років проводять аудіограму: одягають навушники, вмикають звук і пацієнт відповідає тоді, коли почує звук.



Після проходження обстежень, сказала лікарка-отоларингологиня, потрібно записатися в чергу на отримання слухового апарата від держави. 100% отримують апарат діти з інвалідністю (не обов'язково по слуху).



"Від того, коли до нас вперше звернулися дітки, ми їх записуємо у спеціальний журнал. І почергово видаємо слуховий апарат", — зазначила Оксана Чолак.

Станом на березень 2025 року Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства (дитяча лікарня) отримала 5 слухових апаратів, які вже роздали пацієнтам. Наступну партію в дитячій лікарні очікують у травні 2025 року.



"Слухові апарати є завушні, довготривалі, тобто ними можна довго користуватися. Обслуговуємо їх ми. Наскільки правильно слуховим апаратом користуватиця, натсільки від довго буде служити. Якщо мама і дитина гарно за ними доглядають, то він може служити 5 років і більше", — додала отоларингологиня Оксана Чолак.



Слухові апарати для дорослих: дані Волинської обласної лікарні



Для дорослих пацієнтів у консультативній поліклініці Волинської обласної лікарні обстеження слуху проводять за такими методами діагностики як аудіометрія чи тимпанометрія. Про це у програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповів лікар-отоларинголог медзакладу Олександр Щурук.



"Приблизно одна третина пацієнтів мають проблеми зі звукопроведенням — це проблема в барабанній порожнині, а 70% мають проблеми зі звукосприйняттям, коли страждає слуховий нерв", — сказав лікар.

Зі слів Олександра Щурука, в обласній клінічній лікарні слухові апарати видавалися пацієнтам завжди. Періодично з 2006 року лікарня отримувала пристрої, придбані за державні кошти.



"Видача безкоштовних, так званих пільгових слухових апаратів, передбачені виключно людям з інвалідністю. В нас ведеться черга (кабінет №6 в поліклініці) для отримання слухових апаратів пільговим категоріям населення. Ми цю чергу віддзвонюємо, бо можливо хтось уже отримав чи придбав самостійно", — сказав Олександр Щурук.

У 2024 році Волинська обласна клінічна лікарня отримала 20 слухових апаратів OTICON, які налаштували та видали пацієнтам. Наразі, зі слів Олександра Щурука, медзаклад очікує ще на 20 електронних пристроїв.



Хто може отримати слухові апарати безплатно



Слухові апарати можуть отримати діти та дорослі зі встановленою групою інвалідністю (не обов'язково щодо слуху), а також військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю.



Механізм отримання безплатного слухового апарата



Для отримання слухового апарата від держави потрібно звернутися до лікаря (педіатра, сімейного лікаря, терапевта), який направить до лікаря-сурдолога для перевірки слуху та отримання висновку щодо стану слухової функції.



Після цього лікар направляє пацієнта на проходження оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) для дорослих або на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) для дітей з метою встановлення інвалідності або ж внесення змін до індивідуальної програми реабілітації (якщо інвалідність вже була раніше встановлена). Військових спрямовують на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).



Після отримання відповідних висновків оцінювання ЕКОПФО, ЛКК чи ВЛК для отримання слухового апарата, пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися з пакетом документів у медзаклад, який надає послуги з безплатного забезпечення слуховими апаратами, в тій області, де зареєстрований пацієнт.



Які документи потрібно зібрати



Для того, щоб подати заявку на отримання безплатного слухового апарата, потрібно мати такий перелік документів:



паспорт громадянина України (копія та оригінал) або свідоцтво про народження дитини (до 14 років);

витяг з рішення ЕКОПФО (або чинне рішення МСЕК) та рекомендації ІПР (для дорослих з інвалідністю);

висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення інвалідності та рекомендації ІПР (для дітей з інвалідністю);

висновок військово-лікарської комісії (для військовослужбовців);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

результати вимірювання гостроти слуху (аудіограма) — за наявності;

витяг про місце реєстрації дитини (до 14 років) та інших осіб, у разі подання паспорта у формі картки.



Програма безплатного слухопротезування в Україні діє другий рік. Торік Міністерство охорони здоров’я України закупило 24 456 слухових апаратів OTICON. Подібна держзакупівля відбулася вперше. Постачання апаратів триватиме до 2026 року й охопить всі регіони країни.



Довідково: Пристрої закупляє Міністерство охорони здоров’я у державного підприємства "Медичні закупівлі" централізовано для всіх регіонів. За даними МОЗ на 3 березня 2025 року, між українськими лікарнями розподілили 4 293 слухових апарати. Торік на замовлення Міністерства охорони здоров’я закупило 28 кохлеарних імплантів, а також 13 систем імплантації кісткової провідності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок квітня 2025 року на Волині в рамках програми безоплатного слухопротезування є 5 кохлеарних імплантів, які необхідні пацієнтам з абсолютною втратою суху. Ці нейропротези наявні у Волинській обласній клінічній лікарні.Про це Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я. З її слів, для встановлення кохлеарних імплантатів (за призначенням лікаря) проводиться хірургічна операція.Вільних слухових апаратів, закуплених за державні кошти, для дорослих та дітей в області наразі немає. Першу партію із 20 слухових апаратів виробництва данської компанії Oticon для дорослих і 5 слухових апаратів для дітей, яку отримала Волинь у середині 2024 року, видали пацієнтам відповідно до сформованих черг у медзакладах.У медичних закладах продовжують вести реєстр пацієнтів, котрі потребують слухопротезування, зазначила Тетяна Трач.Згідно з затвердженим наказом МОЗ від 18 березня 2024 року №464, послуги з безоплатного слухопротезування надають два волинські медичні заклади. Це — Волинська обласна клінічна лікарня та Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства (дитяча лікарня).Від початку цього року на обліку в дитячій лікарні перебуває 9 дітей з інвалідністю по слуху, а також троє дітей, які мають зниження слуху без встановленої інвалідності. Про це у програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповіла лікарка-отоларингологиня дитячий Волинського ТМО захисту материнства і дитинства Оксана Чолак.Зі слів лікарки, усі ці пацієнти (12 дітей) потребують слухові апарати. Для обстеження і консультації дітей-пацієнтів в лікарні є двоє сурдологів. Найперше батьки повинні звернутися до педіатра, щоб він оцінив слух дитини та направив до лора чи сурдолога.У консультативній поліклініці обласної дитячої лікарні, зазначила Оксана Чолак, є апарати для обстеження слуху. Дітям до 1 року проводять лише скринінг — отоакустична емісія. Дітям від 4 років проводять аудіограму: одягають навушники, вмикають звук і пацієнт відповідає тоді, коли почує звук.Після проходження обстежень, сказала лікарка-отоларингологиня, потрібно записатися в чергу на отримання слухового апарата від держави. 100% отримують апарат діти з інвалідністю (не обов'язково по слуху)."Від того, коли до нас вперше звернулися дітки, ми їх записуємо у спеціальний журнал. І почергово видаємо слуховий апарат", — зазначила Оксана Чолак.Станом на березень 2025 року Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства (дитяча лікарня) отримала 5 слухових апаратів, які вже роздали пацієнтам. Наступну партію в дитячій лікарні очікують у травні 2025 року."Слухові апарати є завушні, довготривалі, тобто ними можна довго користуватися. Обслуговуємо їх ми. Наскільки правильно слуховим апаратом користуватиця, натсільки від довго буде служити. Якщо мама і дитина гарно за ними доглядають, то він може служити 5 років і більше", — додала отоларингологиня Оксана Чолак.Для дорослих пацієнтів у консультативній поліклініці Волинської обласної лікарні обстеження слуху проводять за такими методами діагностики як аудіометрія чи тимпанометрія. Про це у програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповів лікар-отоларинголог медзакладу Олександр Щурук."Приблизно одна третина пацієнтів мають проблеми зі звукопроведенням — це проблема в барабанній порожнині, а 70% мають проблеми зі звукосприйняттям, коли страждає слуховий нерв", — сказав лікар.Зі слів Олександра Щурука, в обласній клінічній лікарні слухові апарати видавалися пацієнтам завжди. Періодично з 2006 року лікарня отримувала пристрої, придбані за державні кошти."Видача безкоштовних, так званих пільгових слухових апаратів, передбачені виключно людям з інвалідністю. В нас ведеться черга (кабінет №6 в поліклініці) для отримання слухових апаратів пільговим категоріям населення. Ми цю чергу віддзвонюємо, бо можливо хтось уже отримав чи придбав самостійно", — сказав Олександр Щурук.У 2024 році Волинська обласна клінічна лікарня отримала 20 слухових апаратів OTICON, які налаштували та видали пацієнтам. Наразі, зі слів Олександра Щурука, медзаклад очікує ще на 20 електронних пристроїв.Слухові апарати можуть отримати діти та дорослі зі встановленою групою інвалідністю (не обов'язково щодо слуху), а також військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю.Для отримання слухового апарата від держави потрібно звернутися до лікаря (педіатра, сімейного лікаря, терапевта), який направить до лікаря-сурдолога для перевірки слуху та отримання висновку щодо стану слухової функції.Після цього лікар направляє пацієнта на проходження оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) для дорослих або на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) для дітей з метою встановлення інвалідності або ж внесення змін до індивідуальної програми реабілітації (якщо інвалідність вже була раніше встановлена). Військових спрямовують на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).Після отримання відповідних висновків оцінювання ЕКОПФО, ЛКК чи ВЛК для отримання слухового апарата, пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися з пакетом документів у медзаклад, який надає послуги з безплатного забезпечення слуховими апаратами, в тій області, де зареєстрований пацієнт.Для того, щоб подати заявку на отримання безплатного слухового апарата, потрібно мати такий перелік документів:паспорт громадянина України (копія та оригінал) або свідоцтво про народження дитини (до 14 років);витяг з рішення ЕКОПФО (або чинне рішення МСЕК) та рекомендації ІПР (для дорослих з інвалідністю);висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення інвалідності та рекомендації ІПР (для дітей з інвалідністю);висновок військово-лікарської комісії (для військовослужбовців);реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);результати вимірювання гостроти слуху (аудіограма) — за наявності;витяг про місце реєстрації дитини (до 14 років) та інших осіб, у разі подання паспорта у формі картки.Програма безплатного слухопротезування в Україні діє другий рік. Торік Міністерство охорони здоров’я України закупило 24 456 слухових апаратів OTICON. Подібна держзакупівля відбулася вперше. Постачання апаратів триватиме до 2026 року й охопить всі регіони країни.Довідково: Пристрої закупляє Міністерство охорони здоров’я у державного підприємства "Медичні закупівлі" централізовано для всіх регіонів. За даними МОЗ на 3 березня 2025 року, між українськими лікарнями розподілили 4 293 слухових апарати. Торік на замовлення Міністерства охорони здоров’я закупило 28 кохлеарних імплантів, а також 13 систем імплантації кісткової провідності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію