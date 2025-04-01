Метою росії є подальша війна, а не мир, - МЗС Польщі





Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі у соцмережі Х, пише



"Польща рішуче засуджує подальші напади Росії на Україну. Росія повинна понести відповідальність за смерті українців і руйнування цивільної інфраструктури.



Останні дії Москви демонструють, що її метою є подальша війна, а не мир", - йдеться в повідомленні.



За останніми даними, внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу 4 квітня загинуло 20 осіб, з яких 9 дітей, ще 74 людини постраждали. Низка західних посольств в Україні 6 квітня приспустили прапори у пам’ять про загиблих у Кривому Розі.



Крім того, в ніч на 6 квітня у Києві від ракетних ударів РФ загинув чоловік, троє людей дістали поранень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У МЗС Польщі у зв'язку з продовженням російських атак на Україну і вбивством цивільних заявили, що метою країни-агресора є подальша війна, а не мир.Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі у соцмережі Х, пише Українська правда "Польща рішуче засуджує подальші напади Росії на Україну. Росія повинна понести відповідальність за смерті українців і руйнування цивільної інфраструктури.Останні дії Москви демонструють, що її метою є подальша війна, а не мир", - йдеться в повідомленні.За останніми даними, внаслідок ударів РФ по Кривому Рогу 4 квітня загинуло 20 осіб, з яких 9 дітей, ще 74 людини постраждали. Низка західних посольств в Україні 6 квітня приспустили прапори у пам’ять про загиблих у Кривому Розі.Крім того, в ніч на 6 квітня у Києві від ракетних ударів РФ загинув чоловік, троє людей дістали поранень.

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