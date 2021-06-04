На ринку праці Волині - брак робітників та недобір студентів у заклади профтехосвіти
Сьогодні, 10:40
На Волині — недобір охочих освоювати робітничі професії у закладах професійно-технічної освіти.
Про це розповів Суспільному заступник керівника обласного управління освіти Олександр Ткачук.
Недобір дітей у закладах профтехосвіти
З його слів, усього в області 14 закладів професійно-технічної освіти, де навчають студентів за робітничими кваліфікаціями, 4 коледжі та один заклад вищої освіти. Держзамовлення на наступний навчальний рік збільшать на 2%, а це 3290 додаткових місць.
"Це не значить, що ми його виконаємо. Минулого року ми на 10% його не виконали. Не популярна професійно-технічна освіта, конкуренція з вищою освітою і виїзд за кордон.00:40+01:01 І ми не виконуємо зобов’язання перед роботодавцями, в нас є двосторонні договори на підготовку робітничих кадрів, немає дітей", — каже Олександр Ткачук.
З його слів найбільш популярні робітничі професії — це трактористи, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрики. Щороку заклади профтехосвіти випускають орієнтовно по 4 тисячі кваліфікованих робітників, серед них 30% — це дівчата, а 70% — хлопці.
Робітничі професії — найбільш потрібні на ринку праці
Станом на початок квітня в базі даних обласного центру зайнятості налічується 2142 вакансії, переважна більшість з них – це робітничі спеціальності, каже керівниця центру зайнятості Алла Куцин.
"Серед найбільш високооплачуваних це водії, слюсарі, контрактна служба.Сьогодні 77% пошукачів, які перебувають в статусі безробітного, це жінки", — каже Алла Куцин.
З її слів, найбільше роботодавці потребують: продавців, водіїв, слюсарів різного профілю, кухарів, підсобних робітників, касирів торгівельного залу, офіціантів, бухгалтерів, охоронників, інженерів, сестер медичних, менеджерів, швачок, електриків.
Досвід одного із закладів профтехосвіти Луцька
У Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури навчається 650 учнів різних професій, каже керівник Володимир Шмігель. Каже, що робітничі спеціальності завжди актуальні.
18-річний Рувим Мельник вчиться на лицювальника-плиточника. Каже: професійний робітник буде затребуваним завжди. Зі слів майстрині виробничого навчання Світлани Киричук, у групі навчається 21 учень, серед них двоє дівчат. 17-річна Анна — з Рівненщини. Каже — свідомо обирала фах.
"Подобається мені класти плитку. Просто бачила, як майстер клав, мені сподобалося. Зараз вчимося внутрішні кути та зовнішні робити", — каже студентка.
Володимир Шмігель каже, що кількість студентів у навчальному закладі зменшилась.
"В основному у нас студенти, які вступили одразу після закінчення школи, але є й старші, віком після 30 років. Мотивація різного характеру може бути, але якийсь елемент тут є цього навчання, що вони поступають саме в цей період. У нас десь орієнтовно є 3% від загальної кількості студентів старших за віком", — говорить директор.
З його слів, багато дітей виїжджає за кордон, але попри це на навчальний рік 2024-2025 рік усі групи набрали.
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Про це розповів Суспільному заступник керівника обласного управління освіти Олександр Ткачук.
Недобір дітей у закладах профтехосвіти
З його слів, усього в області 14 закладів професійно-технічної освіти, де навчають студентів за робітничими кваліфікаціями, 4 коледжі та один заклад вищої освіти. Держзамовлення на наступний навчальний рік збільшать на 2%, а це 3290 додаткових місць.
"Це не значить, що ми його виконаємо. Минулого року ми на 10% його не виконали. Не популярна професійно-технічна освіта, конкуренція з вищою освітою і виїзд за кордон.00:40+01:01 І ми не виконуємо зобов’язання перед роботодавцями, в нас є двосторонні договори на підготовку робітничих кадрів, немає дітей", — каже Олександр Ткачук.
З його слів найбільш популярні робітничі професії — це трактористи, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрики. Щороку заклади профтехосвіти випускають орієнтовно по 4 тисячі кваліфікованих робітників, серед них 30% — це дівчата, а 70% — хлопці.
Робітничі професії — найбільш потрібні на ринку праці
Станом на початок квітня в базі даних обласного центру зайнятості налічується 2142 вакансії, переважна більшість з них – це робітничі спеціальності, каже керівниця центру зайнятості Алла Куцин.
"Серед найбільш високооплачуваних це водії, слюсарі, контрактна служба.Сьогодні 77% пошукачів, які перебувають в статусі безробітного, це жінки", — каже Алла Куцин.
З її слів, найбільше роботодавці потребують: продавців, водіїв, слюсарів різного профілю, кухарів, підсобних робітників, касирів торгівельного залу, офіціантів, бухгалтерів, охоронників, інженерів, сестер медичних, менеджерів, швачок, електриків.
Досвід одного із закладів профтехосвіти Луцька
У Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури навчається 650 учнів різних професій, каже керівник Володимир Шмігель. Каже, що робітничі спеціальності завжди актуальні.
18-річний Рувим Мельник вчиться на лицювальника-плиточника. Каже: професійний робітник буде затребуваним завжди. Зі слів майстрині виробничого навчання Світлани Киричук, у групі навчається 21 учень, серед них двоє дівчат. 17-річна Анна — з Рівненщини. Каже — свідомо обирала фах.
"Подобається мені класти плитку. Просто бачила, як майстер клав, мені сподобалося. Зараз вчимося внутрішні кути та зовнішні робити", — каже студентка.
Володимир Шмігель каже, що кількість студентів у навчальному закладі зменшилась.
"В основному у нас студенти, які вступили одразу після закінчення школи, але є й старші, віком після 30 років. Мотивація різного характеру може бути, але якийсь елемент тут є цього навчання, що вони поступають саме в цей період. У нас десь орієнтовно є 3% від загальної кількості студентів старших за віком", — говорить директор.
З його слів, багато дітей виїжджає за кордон, але попри це на навчальний рік 2024-2025 рік усі групи набрали.
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