На ринку праці Волині - брак робітників та недобір студентів у заклади профтехосвіти





Про це розповів Олександр Ткачук.



Недобір дітей у закладах профтехосвіти



З його слів, усього в області 14 закладів професійно-технічної освіти, де навчають студентів за робітничими кваліфікаціями, 4 коледжі та один заклад вищої освіти. Держзамовлення на наступний навчальний рік збільшать на 2%, а це 3290 додаткових місць.



"Це не значить, що ми його виконаємо. Минулого року ми на 10% його не виконали. Не популярна професійно-технічна освіта, конкуренція з вищою освітою і виїзд за кордон.00:40+01:01 І ми не виконуємо зобов’язання перед роботодавцями, в нас є двосторонні договори на підготовку робітничих кадрів, немає дітей", — каже Олександр Ткачук.



З його слів найбільш популярні робітничі професії — це трактористи, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрики. Щороку заклади профтехосвіти випускають орієнтовно по 4 тисячі кваліфікованих робітників, серед них 30% — це дівчата, а 70% — хлопці.



Робітничі професії — найбільш потрібні на ринку праці



Станом на початок квітня в базі даних обласного центру зайнятості налічується 2142 вакансії, переважна більшість з них – це робітничі спеціальності, каже керівниця центру зайнятості Алла Куцин.



"Серед найбільш високооплачуваних це водії, слюсарі, контрактна служба.Сьогодні 77% пошукачів, які перебувають в статусі безробітного, це жінки", — каже Алла Куцин.



З її слів, найбільше роботодавці потребують: продавців, водіїв, слюсарів різного профілю, кухарів, підсобних робітників, касирів торгівельного залу, офіціантів, бухгалтерів, охоронників, інженерів, сестер медичних, менеджерів, швачок, електриків.



Досвід одного із закладів профтехосвіти Луцька



У Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури навчається 650 учнів різних професій, каже керівник Володимир Шмігель. Каже, що робітничі спеціальності завжди актуальні.



18-річний Рувим Мельник вчиться на лицювальника-плиточника. Каже: професійний робітник буде затребуваним завжди. Зі слів майстрині виробничого навчання Світлани Киричук, у групі навчається 21 учень, серед них двоє дівчат. 17-річна Анна — з Рівненщини. Каже — свідомо обирала фах.



"Подобається мені класти плитку. Просто бачила, як майстер клав, мені сподобалося. Зараз вчимося внутрішні кути та зовнішні робити", — каже студентка.



Володимир Шмігель каже, що кількість студентів у навчальному закладі зменшилась.



"В основному у нас студенти, які вступили одразу після закінчення школи, але є й старші, віком після 30 років. Мотивація різного характеру може бути, але якийсь елемент тут є цього навчання, що вони поступають саме в цей період. У нас десь орієнтовно є 3% від загальної кількості студентів старших за віком", — говорить директор.



З його слів, багато дітей виїжджає за кордон, але попри це на навчальний рік 2024-2025 рік усі групи набрали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині — недобір охочих освоювати робітничі професії у закладах професійно-технічної освіти.Про це розповів Суспільному заступник керівника обласного управління освітиЗ його слів, усього в області 14 закладів професійно-технічної освіти, де навчають студентів за робітничими кваліфікаціями, 4 коледжі та один заклад вищої освіти. Держзамовлення на наступний навчальний рік збільшать на 2%, а це 3290 додаткових місць."Це не значить, що ми його виконаємо. Минулого року ми на 10% його не виконали. Не популярна професійно-технічна освіта, конкуренція з вищою освітою і виїзд за кордон.00:40+01:01 І ми не виконуємо зобов’язання перед роботодавцями, в нас є двосторонні договори на підготовку робітничих кадрів, немає дітей", — каже Олександр Ткачук.З його слів найбільш популярні робітничі професії — це трактористи, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрики. Щороку заклади профтехосвіти випускають орієнтовно по 4 тисячі кваліфікованих робітників, серед них 30% — це дівчата, а 70% — хлопці.Станом на початок квітня в базі даних обласного центру зайнятості налічується 2142 вакансії, переважна більшість з них – це робітничі спеціальності, каже керівниця центру зайнятості Алла Куцин."Серед найбільш високооплачуваних це водії, слюсарі, контрактна служба.Сьогодні 77% пошукачів, які перебувають в статусі безробітного, це жінки", — кажеЗ її слів, найбільше роботодавці потребують: продавців, водіїв, слюсарів різного профілю, кухарів, підсобних робітників, касирів торгівельного залу, офіціантів, бухгалтерів, охоронників, інженерів, сестер медичних, менеджерів, швачок, електриків.У Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури навчається 650 учнів різних професій, каже керівник Володимир Шмігель. Каже, що робітничі спеціальності завжди актуальні.18-річнийвчиться на лицювальника-плиточника. Каже: професійний робітник буде затребуваним завжди. Зі слів майстрині виробничого навчання, у групі навчається 21 учень, серед них двоє дівчат. 17-річна— з Рівненщини. Каже — свідомо обирала фах."Подобається мені класти плитку. Просто бачила, як майстер клав, мені сподобалося. Зараз вчимося внутрішні кути та зовнішні робити", — каже студентка.каже, що кількість студентів у навчальному закладі зменшилась."В основному у нас студенти, які вступили одразу після закінчення школи, але є й старші, віком після 30 років. Мотивація різного характеру може бути, але якийсь елемент тут є цього навчання, що вони поступають саме в цей період. У нас десь орієнтовно є 3% від загальної кількості студентів старших за віком", — говорить директор.З його слів, багато дітей виїжджає за кордон, але попри це на навчальний рік 2024-2025 рік усі групи набрали.

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