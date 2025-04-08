«На щиті» на Волинь повертається Герой Олексій Олексюк

«На щиті» на Волинь повертається Герой Олексій Олексюк
У бою неподалік населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині загинув військовослужбовець із Волині Олексій Олексюк.

Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

«З повідомлення про важку втрату на фронті розпочинаємо новий тиждень у громаді. «На щиті» повертається в рідне місто водій 3-ї штурмової роти військової частини А 4638, старший солдат Олексюк Олексій Миколайович (01.04.1993р.н.)», - зазначив мер.

Він загинув 27 березня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині.

Прощання з воїном відбудеться 08.04.2025 р. за наступним порядком:
▫11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
▫12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

«Вічна пам'ять і слава Герою!» - додав Ігор Чайка.

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Теги: загиблі, війна
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