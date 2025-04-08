«На щиті» на Волинь повертається Герой Олексій Олексюк
Сьогодні, 10:56
У бою неподалік населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині загинув військовослужбовець із Волині Олексій Олексюк.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
«З повідомлення про важку втрату на фронті розпочинаємо новий тиждень у громаді. «На щиті» повертається в рідне місто водій 3-ї штурмової роти військової частини А 4638, старший солдат Олексюк Олексій Миколайович (01.04.1993р.н.)», - зазначив мер.
Він загинув 27 березня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині.
Прощання з воїном відбудеться 08.04.2025 р. за наступним порядком:
▫11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
▫12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам'ять і слава Герою!» - додав Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
«З повідомлення про важку втрату на фронті розпочинаємо новий тиждень у громаді. «На щиті» повертається в рідне місто водій 3-ї штурмової роти військової частини А 4638, старший солдат Олексюк Олексій Миколайович (01.04.1993р.н.)», - зазначив мер.
Він загинув 27 березня 2025 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоєгорівка на Луганщині.
Прощання з воїном відбудеться 08.04.2025 р. за наступним порядком:
▫11.00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
▫12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
«Вічна пам'ять і слава Герою!» - додав Ігор Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Олексій Олексюк
Сьогодні, 10:56
На ринку праці Волині - брак робітників та недобір студентів у заклади профтехосвіти
Сьогодні, 10:40
На Волині зникли безвісти матір з неповнолітньою донькою
Сьогодні, 10:15
Метою росії є подальша війна, а не мир, - МЗС Польщі
Сьогодні, 09:45
У Києві понад добу триває ліквідація наслідків атаки росії: рятувальники показали фото
Сьогодні, 09:10