Макрон: Скільки ще росія буде насміхатися з пропозицій миру, вбиваючи цивільних?

Макрон: Скільки ще росія буде насміхатися з пропозицій миру, вбиваючи цивільних?
Президент Франції Емманюель Макрон закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні й заявив, що Росія постійними обстрілами насміхається з пропозицій мирних перемовин.

Про це Макрон написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Макрон повідомив своїм підписникам, що в ніч на 6 квітня Росія знову завдала численних повітряних ударів по українських містах, на додачу до удару по Кривому Рогу у п’ятницю, внаслідок якого загинуло 9 дітей.

"У цей день національного трауру в Україні мої думки з дітьми та усіма цивільніми жертвами смертоносних ударів, яких завдала Росія", – зазначив він.

Макрон нагадав, що Україна безумовно погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа про 30-денне припинення вогню, але Росія продовжує війну з тією ж інтенсивністю і не переймається жертвами серед цивільного населення.

"Цим російським ударам має настати край. Якнайшвидше потрібне припинення вогню. І рішучі дії, якщо Росія продовжить намагатися виграти час і відмовлятися від перемир’я. Скільки ще Росія буде насміхатися з пропозицій миру від США та України, продовжуючи вбивати дітей та інших цивільних?", - йдеться у дописі.

За останніми даними, внаслідок ударів по Кривому Рогу 4 квітня загинуло 20 осіб, з яких 9 дітей, ще 74 людини постраждали. Низка західних посольств в Україні 6 квітня приспустили прапори у пам’ять про загиблих у Кривому Розі.

Крім того, в ніч на 6 квітня у Києві від ракетних ударів РФ загинув чоловік, троє людей дістали поранень.

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Теги: Україна, росія, війна
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