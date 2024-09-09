СБУ запобігла двом терактам на Полтавщині: деталі

СБУ затримала російську агентку, яка на замовлення рф готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів на Полтавщині. За результатами спецоперації в регіоні затримано російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців.За наявними даними, фігурантка отримала замовлення з рф на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП).У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою.Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку.За даними слідства, виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала «легкі гроші» в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки.Потім вона отримала з рф інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та «підсилила» додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів.Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:◾ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);◾ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Полтавській та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.