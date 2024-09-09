СБУ запобігла двом терактам на Полтавщині: деталі

СБУ запобігла двом терактам на Полтавщині: деталі
СБУ затримала російську агентку, яка на замовлення рф готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів на Полтавщині. За результатами спецоперації в регіоні затримано російську агентку, яка готувала підриви біля місцевих адмінбудівель українських військових та правоохоронців.

За наявними даними, фігурантка отримала замовлення з рф на вчинення вибухів поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

Встановлено, що зловмисниця мала закласти поруч з держустановою саморобний вибуховий пристрій (СВП).

У момент мінування території адмінбудівлі окупанти планували підірвати вибухівку разом із своєю агенткою.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали терористку.

За даними слідства, виконавицею замовлення країни-агресора виявилась 30-річна безробітна з Полтавщини, яка шукала «легкі гроші» в онлайн-казино, де її завербував російський спецслужбіст.

Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки.

Потім вона отримала з рф інструкції на виготовлення СВП, який заховала у чайник та «підсилила» додатковими уражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів.

Під час обшуків у затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
◾ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Полтавській та Івано-Франківській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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