Квітневі морози: погода в Луцьку оновила рекорд із 1978-го





Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Мова йде про рекорд мінімальної температури повітря в Луцьку.



За даними спостережень метеостанції, 7 квітня мінімальна температура повітря в Луцьку досягла -3,1°С



Попереднє рекордне значення синоптики зафіксували у 1978 році. Тоді воно становило -3,0°С.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 7 квітня, синоптики в Луцьку зареєстрували новий температурний рекорд.Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Мова йде про рекорд мінімальної температури повітря в Луцьку.За даними спостережень метеостанції, 7 квітня мінімальна температура повітря в Луцьку досягла -3,1°СПопереднє рекордне значення синоптики зафіксували у 1978 році. Тоді воно становило -3,0°С.

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