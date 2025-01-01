Квітневі морози: погода в Луцьку оновила рекорд із 1978-го

Квітневі морози: погода в Луцьку оновила рекорд із 1978-го
Сьогодні, 7 квітня, синоптики в Луцьку зареєстрували новий температурний рекорд.

Про це в телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Мова йде про рекорд мінімальної температури повітря в Луцьку.

За даними спостережень метеостанції, 7 квітня мінімальна температура повітря в Луцьку досягла -3,1°С

Попереднє рекордне значення синоптики зафіксували у 1978 році. Тоді воно становило -3,0°С.

Квітневі морози: погода в Луцьку оновила рекорд із 1978-го

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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