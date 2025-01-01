Їхав додому у відпустку і потрапив у смертельну аварію: спогади про воїна з Волині Романа Кравчука

Роман Кравчук, який тільки два місяці тому одружився.



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Ввечері 26 грудня мікроавтобус, яким Роман зі ще кількома військовослужбовцями прямував у відпустку додому, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся із іншим автомобілем. Воїни, які мріяли у колі близьких зустріти Новий рік, потрапили у страшну ДТП. Роман Кравчук та ще двоє чоловіків із Шацької громади загинули. Рідні довго не могли повірити в це лихо, бо він мав приїхати пізніше, 30 грудня. Але трапилася нагода виїхати раніше і поїхав. Хотів зробити рідним сюрприз. Вже в дорозі побачив, що у поспіху забув свою зарядку до телефона й подзвонив дружині, аби купила йому іншу, сказав їй, що їде додому. Це було о 17-ій годині, а вже близько 18-ої непоправна трагедія забрала його життя…



– Він мав так багато планів, які тепер не збудуться… Мріяв, щоб у нас були синочок і доця, хотів, аби ми разом подорожували… Ромчик був найкращим чоловіком, сином, братом, другом… – з болем говорить його 23-річна кохана Аліна, з якою вони одружилися 8 жовтня.



У день, коли її чоловіка проводили в останню дорогу, якраз минуло пів року відколи вони почали переписуватися на сайті знайомств. Це було 28 червня, її день народження. «Зайшов на твою сторінку, а в тебе якраз день народження… Як не привітати?», – сказав Роман, у якого був позивний Ромашка. Так хлопця за його веселу й добру вдачу називали і в Костюхнівці.



Вже невдовзі Роман із букетом ромашок приїхав до Аліни знайомитися. Високий, красивий, у військовій формі. Він тоді полонив її дівоче серце, а вже через два місяці зробив пропозицію одружитися.



– У жовтні Ромчикові дали відпустку, аби ми розписалися. Планували подати документи на 9-те, але нам зареєстрували шлюб відразу як ми прийшли, 8-го, хоч тоді ми збиралися їхати на весілля до моєї сестри. Це був шалений день: Ромі виповнилося 25 і потрібно було вклеїти ще одне фото в паспорт, а я спішила на зачіску. Але ми тоді були такі щасливі… Отримали свідоцтво про шлюб, зателефонували батькам, які дуже зраділи цій новині, і поїхали на сестрине весілля. Своє ж хотіли відсвяткувати навесні або вже після Перемоги… – ділиться Аліна.



Вона дуже чекала відпустки свого чоловіка. Молодята збиралися удвох відсвяткувати Новий рік, а 1 січня поїхати у Костюхнівку до Романових батьків, познайомитися із його братом Сергієм, якого його молода дружина ще не бачила.



Вперше Роман до Аліни зателефонував із маминого телефона, жартуючи, сказав: «Запиши його, це буде номер твоєї свекрухи». Так і сталося, але, на жаль, таким коротким було їхнє сімейне щастя. Під час відспівування воїна настоятель храму с. Костюхнівка прот. Георгій Хомич не міг стримати сліз, кладучи паперовий листок із молитвами й образами святих на голову загиблого воїна, над якою так хотілося б потримати вінчальний вінець, благословити свого колишнього прислужника на подружнє життя…



«Просто у грудях пече питання: «Чому саме так сталося?..». Він ніколи в житті нікому зла не зробив. Був світлим, віданним, позитивним. Але, видно, так розпорядився Бог», – кажуть товариші, побратими покійного.



Роман Кравчук до повномасштабного вторгнення росії їздив на заробітки, був хорошим будівельником. Коли ж почалася війна, відразу добровільно пішов служити в ЗСУ. Деякий час був у роті охорони Першого (маневицького) відділу РТЦК та СП, потім його перевели у Луцький район, далі – на Житомирщину. Звідти він і їхав додому в той трагічний день.



Невимовним болем стала ця біда для батьків Романа – тата, педагога на пенсії Василя Титовича, та мами Марії Андріївни, яка працює кухарем у їдальні Костюхнівського ліцею, сестри Оксани та брата Сергія із сім’ями. Слова скорботи та співчуттів їм адресували священнослужителі УПЦ, Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк та начальник Першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Олександр Плужнік.



Світла пам’ять про молодого Воїна, який став у стрій оборонців рідної землі і трагічно загинув, ніколи не згасне не тільки у серцях його рідних, а й усіх вдячних йому людей.



Юлія МУЗИКА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Їдучи додому у відпустку, в аварії на Житомирщині загинув молодий воїн з Волині, який тільки два місяці тому одружився.Про це пише видання "Нова доба".Ввечері 26 грудня мікроавтобус, яким Роман зі ще кількома військовослужбовцями прямував у відпустку додому, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся із іншим автомобілем. Воїни, які мріяли у колі близьких зустріти Новий рік, потрапили у страшну ДТП. Роман Кравчук та ще двоє чоловіків із Шацької громади загинули. Рідні довго не могли повірити в це лихо, бо він мав приїхати пізніше, 30 грудня. Але трапилася нагода виїхати раніше і поїхав. Хотів зробити рідним сюрприз. Вже в дорозі побачив, що у поспіху забув свою зарядку до телефона й подзвонив дружині, аби купила йому іншу, сказав їй, що їде додому. Це було о 17-ій годині, а вже близько 18-ої непоправна трагедія забрала його життя…– Він мав так багато планів, які тепер не збудуться… Мріяв, щоб у нас були синочок і доця, хотів, аби ми разом подорожували… Ромчик був найкращим чоловіком, сином, братом, другом… – з болем говорить його 23-річна кохана, з якою вони одружилися 8 жовтня.У день, коли її чоловіка проводили в останню дорогу, якраз минуло пів року відколи вони почали переписуватися на сайті знайомств. Це було 28 червня, її день народження. «Зайшов на твою сторінку, а в тебе якраз день народження… Як не привітати?», – сказав Роман, у якого був позивний Ромашка. Так хлопця за його веселу й добру вдачу називали і в Костюхнівці.Вже невдовзі Роман із букетом ромашок приїхав до Аліни знайомитися. Високий, красивий, у військовій формі. Він тоді полонив її дівоче серце, а вже через два місяці зробив пропозицію одружитися.– У жовтні Ромчикові дали відпустку, аби ми розписалися. Планували подати документи на 9-те, але нам зареєстрували шлюб відразу як ми прийшли, 8-го, хоч тоді ми збиралися їхати на весілля до моєї сестри. Це був шалений день: Ромі виповнилося 25 і потрібно було вклеїти ще одне фото в паспорт, а я спішила на зачіску. Але ми тоді були такі щасливі… Отримали свідоцтво про шлюб, зателефонували батькам, які дуже зраділи цій новині, і поїхали на сестрине весілля. Своє ж хотіли відсвяткувати навесні або вже після Перемоги… – ділиться Аліна.Вона дуже чекала відпустки свого чоловіка. Молодята збиралися удвох відсвяткувати Новий рік, а 1 січня поїхати у Костюхнівку до Романових батьків, познайомитися із його братом, якого його молода дружина ще не бачила.Вперше Роман до Аліни зателефонував із маминого телефона, жартуючи, сказав: «Запиши його, це буде номер твоєї свекрухи». Так і сталося, але, на жаль, таким коротким було їхнє сімейне щастя. Під час відспівування воїна настоятель храму с. Костюхнівка прот.не міг стримати сліз, кладучи паперовий листок із молитвами й образами святих на голову загиблого воїна, над якою так хотілося б потримати вінчальний вінець, благословити свого колишнього прислужника на подружнє життя…«Просто у грудях пече питання: «Чому саме так сталося?..». Він ніколи в житті нікому зла не зробив. Був світлим, віданним, позитивним. Але, видно, так розпорядився Бог», – кажуть товариші, побратими покійного.Роман Кравчук до повномасштабного вторгнення росії їздив на заробітки, був хорошим будівельником. Коли ж почалася війна, відразу добровільно пішов служити в ЗСУ. Деякий час був у роті охорони Першого (маневицького) відділу РТЦК та СП, потім його перевели у Луцький район, далі – на Житомирщину. Звідти він і їхав додому в той трагічний день.Невимовним болем стала ця біда для батьків Романа – тата, педагога на пенсії, та мами, яка працює кухарем у їдальні Костюхнівського ліцею, сестри Оксани та брата Сергія із сім’ями. Слова скорботи та співчуттів їм адресували священнослужителі УПЦ, Маневицький селищний головата начальник Першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СПСвітла пам’ять про молодого Воїна, який став у стрій оборонців рідної землі і трагічно загинув, ніколи не згасне не тільки у серцях його рідних, а й усіх вдячних йому людей.

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