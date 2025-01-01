Лучани віддали останню шану Герою Ігорю Рябушкіну

У Луцьку люди провели в останню дорогу ще одного захисника України, який віддав своє життя у війні із загарбницькою росією.Сьогодні, 7 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.Рябушкін Ігор Олександрович (29.11.1981 року народження) загинув 29 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Біловоди Сумської області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, друзями, бойовими побратимами, долучився Луцький міський головаПісля завершення заупокійного богослужіння труну з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася та виконала Державний Гімн.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні управління інформаційної роботи міської ради.