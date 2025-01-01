Лучани віддали останню шану Герою Ігорю Рябушкіну

Лучани віддали останню шану Герою Ігорю Рябушкіну
У Луцьку люди провели в останню дорогу ще одного захисника України, який віддав своє життя у війні із загарбницькою росією.

Сьогодні, 7 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовця Ігоря Рябушкіна, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.

Рябушкін Ігор Олександрович (29.11.1981 року народження) загинув 29 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Біловоди Сумської області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, друзями, бойовими побратимами, долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Після завершення заупокійного богослужіння труну з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася та виконала Державний Гімн.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні управління інформаційної роботи міської ради.


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Теги: загиблі, війна
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