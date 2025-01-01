На Волині поховали Героя Артема Тахасюка, який поліг на Харківщині

Артемом Тахасюком, який загинув на Харківщині, захищаючи Україну від російського агресора.



Про це повідомляє у фейсбуці Шацька селищна рада.



На Алеї пам’яті Героїв відбулася громадянська панахида за загиблим з участю духовенства Шацького деканату ПЦУ. Слова співчуття висловив рідним і близьким Богдан Тимошук, секретар селищної ради.



Відспівали Героя в Свято-Михайлівському храмі Шацька.



Поховали Артема Тахасюка з військовими почестями на кладовищі селища Щацьк.



«Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - зазначили у Шацькій селищній раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацьку на Волині попрощалися з Героєм, який загинув на Харківщині, захищаючи Україну від російського агресора.Про це повідомляє у фейсбуці Шацька селищна рада.На Алеї пам’яті Героїв відбулася громадянська панахида за загиблим з участю духовенства Шацького деканату ПЦУ. Слова співчуття висловив рідним і близьким, секретар селищної ради.Відспівали Героя в Свято-Михайлівському храмі Шацька.Поховали Артема Тахасюка з військовими почестями на кладовищі селища Щацьк.«Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - зазначили у Шацькій селищній раді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію