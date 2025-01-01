На Волині поховали Героя Артема Тахасюка, який поліг на Харківщині
Сьогодні, 13:56
У Шацьку на Волині попрощалися з Героєм Артемом Тахасюком, який загинув на Харківщині, захищаючи Україну від російського агресора.
Про це повідомляє у фейсбуці Шацька селищна рада.
На Алеї пам’яті Героїв відбулася громадянська панахида за загиблим з участю духовенства Шацького деканату ПЦУ. Слова співчуття висловив рідним і близьким Богдан Тимошук, секретар селищної ради.
Відспівали Героя в Свято-Михайлівському храмі Шацька.
Поховали Артема Тахасюка з військовими почестями на кладовищі селища Щацьк.
«Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - зазначили у Шацькій селищній раді.
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Про це повідомляє у фейсбуці Шацька селищна рада.
На Алеї пам’яті Героїв відбулася громадянська панахида за загиблим з участю духовенства Шацького деканату ПЦУ. Слова співчуття висловив рідним і близьким Богдан Тимошук, секретар селищної ради.
Відспівали Героя в Свято-Михайлівському храмі Шацька.
Поховали Артема Тахасюка з військовими почестями на кладовищі селища Щацьк.
«Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - зазначили у Шацькій селищній раді.
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