На Волині поховали Героя Артема Тахасюка, який поліг на Харківщині

На Волині поховали Героя Артема Тахасюка, який поліг на Харківщині
У Шацьку на Волині попрощалися з Героєм Артемом Тахасюком, який загинув на Харківщині, захищаючи Україну від російського агресора.

Про це повідомляє у фейсбуці Шацька селищна рада.

На Алеї пам’яті Героїв відбулася громадянська панахида за загиблим з участю духовенства Шацького деканату ПЦУ. Слова співчуття висловив рідним і близьким Богдан Тимошук, секретар селищної ради.

Відспівали Героя в Свято-Михайлівському храмі Шацька.

Поховали Артема Тахасюка з військовими почестями на кладовищі селища Щацьк.

«Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - зазначили у Шацькій селищній раді.


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Теги: загиблі, війна
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