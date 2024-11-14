У Міноборони вже готовий законопроєкт про демобілізацію, однак Генштаб його не підтримує, - ЗМІ

У Міноборони вже готовий законопроєкт про демобілізацію, однак Генштаб його не підтримує, - ЗМІ
Представники Міністерства оборони підготували законопроєкт про демобілізацію, водночас його не підтримав Генеральний штаб ЗСУ через ризики одночасного звільнення зі служби значної кількості військових.

Про це пише Громадське з посиланням на УП.

Ще наприкінці січня в Міноборони на запит УП розповіли, що законопроєкт про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану готовий.

У відповіді пояснили, чому Генштаб не підтримав документ: «У разі реалізації проєкту Закону прогнозовано відбуватиметься одномоментне звільнення з військової служби значної кількості військовослужбовців, що призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових військових частин».

За словами кількох співрозмовників видання у парламенті, йдеться про демобілізацію 108 тисяч військових, серед яких 14 тисяч офіцерів.

Джерела УП у Верховній Раді також розповіли, що нині ситуація з проєктом закону не змінилася: він готовий, але Генштаб проти.

Як пояснили в Головному управлінні комунікацій ЗСУ, законопроєкт про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної Ради лише за наявності достатньої кількості бійців для війни з росією.

Що передувало?

Минулого року уряд подав законопроєкт про оновлення законодавства про мобілізацію. Але до другого читання з нього виключили положення щодо демобілізації та ротації військових. Медіа писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У Міноборони казали, що від парламентського комітету є доручення протягом 8 місяців розробити новий, окремий закон, який стосуватиметься безпосередньо ротації та демобілізації. Роботу над ним мали завершити до 18 грудня 2024 року. Але цю дату прострочили.

У Міноборони пояснювали, що поки що в українському війську нема достатньої кількості резервів, щоб замінити тих, кого демобілізують.

Згодом стало відомо, що Міноборони звернулося до комітету Верховної Ради з проханням відтермінувати строки підготовки законопроєкту до 18 березня 2025 року.

У січні генерал-лейтенант Іван Гаврилюк казав, що необхідно хоча б ще три місяці для відпрацювання механізмів, щоб зрозуміти, у який спосіб замінити велику кількість людей, які підпадатимуть під демобілізацію.

Головне фото - УП.

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Теги: Демобілізація, військові
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