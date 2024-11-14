У Міноборони вже готовий законопроєкт про демобілізацію, однак Генштаб його не підтримує, - ЗМІ





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Ще наприкінці січня в Міноборони на запит УП розповіли, що законопроєкт про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану готовий.



У відповіді пояснили, чому Генштаб не підтримав документ: «У разі реалізації проєкту Закону прогнозовано відбуватиметься одномоментне звільнення з військової служби значної кількості військовослужбовців, що призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових військових частин».



За словами кількох співрозмовників видання у парламенті, йдеться про демобілізацію 108 тисяч військових, серед яких 14 тисяч офіцерів.



Джерела УП у Верховній Раді також розповіли, що нині ситуація з проєктом закону не змінилася: він готовий, але Генштаб проти.



Як пояснили в Головному управлінні комунікацій ЗСУ, законопроєкт про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної Ради лише за наявності достатньої кількості бійців для війни з росією.



Що передувало?



Минулого року уряд подав законопроєкт про оновлення законодавства про мобілізацію. Але до другого читання з нього виключили положення щодо демобілізації та ротації військових. Медіа писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



У Міноборони казали, що від парламентського комітету є доручення протягом 8 місяців розробити новий, окремий закон, який стосуватиметься безпосередньо ротації та демобілізації. Роботу над ним мали завершити до 18 грудня 2024 року. Але цю дату прострочили.



У Міноборони пояснювали, що поки що в українському війську нема достатньої кількості резервів, щоб замінити тих, кого демобілізують.



Згодом стало відомо, що Міноборони звернулося до комітету Верховної Ради з проханням відтермінувати строки підготовки законопроєкту до 18 березня 2025 року.



У січні генерал-лейтенант Іван Гаврилюк казав, що необхідно хоча б ще три місяці для відпрацювання механізмів, щоб зрозуміти, у який спосіб замінити велику кількість людей, які підпадатимуть під демобілізацію.



Головне фото - УП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Міністерства оборони підготували законопроєкт про демобілізацію, водночас його не підтримав Генеральний штаб ЗСУ через ризики одночасного звільнення зі служби значної кількості військових.Про це пише Громадське з посиланням на УП.Ще наприкінці січня в Міноборони на запит УП розповіли, що законопроєкт про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану готовий.У відповіді пояснили, чому Генштаб не підтримав документ: «У разі реалізації проєкту Закону прогнозовано відбуватиметься одномоментне звільнення з військової служби значної кількості військовослужбовців, що призведе до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом бойових військових частин».За словами кількох співрозмовників видання у парламенті, йдеться про демобілізацію 108 тисяч військових, серед яких 14 тисяч офіцерів.Джерела УП у Верховній Раді також розповіли, що нині ситуація з проєктом закону не змінилася: він готовий, але Генштаб проти.Як пояснили в Головному управлінні комунікацій ЗСУ, законопроєкт про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної Ради лише за наявності достатньої кількості бійців для війни з росією.Минулого року уряд подав законопроєкт про оновлення законодавства про мобілізацію. Але до другого читання з нього виключили положення щодо демобілізації та ротації військових. Медіа писали, що такі зміни в законопроєкті ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.У Міноборони казали, що від парламентського комітету є доручення протягом 8 місяців розробити новий, окремий закон, який стосуватиметься безпосередньо ротації та демобілізації. Роботу над ним мали завершити до 18 грудня 2024 року. Але цю дату прострочили.У Міноборони пояснювали, що поки що в українському війську нема достатньої кількості резервів, щоб замінити тих, кого демобілізують.Згодом стало відомо, що Міноборони звернулося до комітету Верховної Ради з проханням відтермінувати строки підготовки законопроєкту до 18 березня 2025 року.У січні генерал-лейтенант Іван Гаврилюк казав, що необхідно хоча б ще три місяці для відпрацювання механізмів, щоб зрозуміти, у який спосіб замінити велику кількість людей, які підпадатимуть під демобілізацію.

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