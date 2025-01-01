Ідентифікували «кадирівця», який викрав і зґвалтував двох малолітніх дівчат на Миколаївщині

Слідчі поліції ідентифікували кадирівця з чеченського спецпідрозділу «Ахмат», який викрав і зґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївщини.Про це повідомили у пресслужбі Нацполіці.19-го березня 2022 року фігурант разом з іншими російськими військовими захопив Снігурівську громаду. Увійшовши до міста, кадирівці почали залякувати, грабувати, бити й катувати місцеве населення.Досудовим розслідуванням встановлено, що окупант незаконно вдерся в одну з покинутих квартир українського військового, який перебував на захисті держави. Після — викрав і під погрозою зброї привів в захоплену оселю двох неповнолітніх дівчат — 13 та 15 років.Там він ґвалтував і залякував дітей три доби. Крім того, зловмисник дізнався, що мати однієї з дівчат — кадрова військова і наразі перебуває у полоні. За це він побив дитину. На третій день дівчатам пощастило втекти через вікно в момент відсутності окупанта.Незабаром російські війська почали відступати, з ними втекли і кадирівці. Слідчі поліції почали документувати їх злочини одразу після деокупації. Серед інших, вони ідентифікували і ґвалтівника малолітніх дівчат — 26-річного уродженця Ставропільського краю, який добровільно вступив в лави спецпризначенців «Ахмат», пройшов підготовку в «російському університеті спецназу» в Чечні й приїхав на війну в Україну.Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.Наразі досудове розслідування триває. Слідчі поліції роблять усе можливе, аби встановити всіх причетних до правопорушень, скоєних росіянами на окупованих територіях.Зловмисника ідентифікували за допомоги Головного управління розвідки Міністерства оборони України.