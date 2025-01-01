Поблизу Луцька чоловік знайшов на своєму городі снаряд
Сьогодні, 15:42
Днями патрульні отримали повідомлення про виявлення підозрілого предмета поблизу міста Луцька.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Заявник повідомив, що на своєму городі помітив предмет, зовні схожий на снаряд.
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали вибухотехніків.
"У разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на вибухонебезпечні, необхідно зробити наступне:
Негайно повідомте про це рятувальників або поліцію.
Не торкайтеся знахідки — це дуже небезпечно.
Відійдіть на безпечну відстань.
У жодному разі не пересувайте, не розбирайте та не нагрівайте небезпечний предмет.
Не допускайте сторонніх осіб до знахідки, доки не прибули фахівці.
Категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети! Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці", - наголошують правоохоронці.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Заявник повідомив, що на своєму городі помітив предмет, зовні схожий на снаряд.
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали вибухотехніків.
"У разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на вибухонебезпечні, необхідно зробити наступне:
Негайно повідомте про це рятувальників або поліцію.
Не торкайтеся знахідки — це дуже небезпечно.
Відійдіть на безпечну відстань.
У жодному разі не пересувайте, не розбирайте та не нагрівайте небезпечний предмет.
Не допускайте сторонніх осіб до знахідки, доки не прибули фахівці.
Категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети! Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці", - наголошують правоохоронці.
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