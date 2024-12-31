Зеленський підписав скандальний закон про відчужене майно попри заклик ветувати його

Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12089 про дозвіл залишати незаконно відчужене майно добросовісним набувачам. Активісти вважають, що він відкриває дорогу багатьом «резонансним забудовам».



Згідно з карткою законопроєкту на сайті Верховної Ради, документ було повернено з підписом президента 7 квітня, пише



У законопроєкті йдеться про випадки, коли майно було придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач).



Згідно з пропозиціями депутатів, держава чи територіальна громада не може витребувати майно в добросовісного набувача на свою користь, якщо минуло вже понад 10 років з дати держреєстрації права власності.



Виняток — майно належить чи належало до об’єктів критичної інфраструктури; має стратегічне значення для економіки та безпеки держави; входить до об'єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації, об'єктів природно-заповідного фонду.



У разі задоволення позову про витребування майна на користь держави/громади суд розв'язуватиме питання про компенсацію добросовісному набувачеві. Так, перш ніж майно витребують, держорган має перерахувати компенсацію на депозитний рахунок суду.



Уже після компенсації добросовісному набувачеві держава матиме право вимагати компенсацію з особи, з вини якої таке майно незаконно вибуло з володіння власника.



За що критикують закон?



У Головному юридичному управлінні Верховної Ради критикували документ, зазначавши, що він містить привілейовані права, надає відповідний захист лише окремим учасникам суспільних відносин тощо.



«Неоднозначним залишається питання щодо того, чи не буде ця норма використана державою-окупантом, щоб завадити державі чи територіальній громаді повернути у власність своє майно», — йдеться в зауваженні юридичного управління Ради.



Активісти заявляли про загрозу лісам, водоймам та прибережним смугам, пам’яткам археології, землям оборони тощо. А також стверджували, що закон легалізує «земельні схеми».



Після ухвалення закону парламентом на сайті Офісу президента з’явилося кілька петицій із закликом до Зеленського ветувати цей документ. Одна з них набрала понад 25 тисяч необхідних голосів, але досі залишається без відповіді.



Нині громадська організація «Спадщина» закликала інші організації та ініціативи об’єднуватися для спільного позову про скасування цього закону.

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