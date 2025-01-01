Луцьких школярів кличуть на театралізований квест «Місія «ЗЕРНО», де розкажуть про мінну небезпеку
Сьогодні, 17:05
З нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаній з розмінуванням, що у всьому світі відзначають 4 квітня, у Луцьку рівно через тиждень, 11 квітня, проведуть унікальну подію для дітей – театралізований квест «Місія «ЗЕРНО».
Організаторами ініціативи стали платформа «Алгоритм дій», театр «Гармидер» та Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Локацію – сквер «Зерно», що на вулиці Лесі Українки, 52, обрали теж не випадково: саме тут знаходиться металева скульптура «Зерно», що допомагає благодійному фонду «Повернись живим» збирати на розміновування України: біля скульптури встановлений QR-код, за яким кожен може перейти і залишити донат на очищення землі від токсичного сміття війни.
Театралізовану частину квесту реалізує незалежний театр «Гармидер», а ключовим і об’єднуючим символом якраз і стане сталеве «Зерно».
Захід проведуть безкоштовно 11 квітня за обов’язковою попередньою реєстрацією для школярів, віком 11–14 років.
«Місія «ЗЕРНО» – це не просто гра. Це просвітницький квест, який у доступній та захопливій формі не лише розповість дітям про мінну небезпеку, роботу рятувальників-саперів та важливість турботи про довкілля.
Завдяки театралізованій складовій та участі фахівців ДСНС, школярі зможуть побачити спеціалізовану техніку, ознайомитися з обладнанням, доступно та безпечно «побути» трішки саперами й довідатися: хто ж вони, ті супер-люди, які рятують життя землі та людей, коли доводиться мати справу з небезпечним залізом.
Окрім інтерактивного театралізованого квесту, демонстрації роботи фахівців ДСНС та їхнього обладнання, на дітей чекатимуть подарунки, смаколики та відзнаки для всіх груп.
Розклад сеансів квесту: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Одна група – один часовий слот для безпечного та ефективного проведення заходу.
Участь – лише за попередньою реєстрацією!
Щоб долучитися:
зареєструйте групу за цим посиланням та оберіть зручний час. Після реєстрації організатори зв’яжуться з вами для уточнення деталей.
Місія «ЗЕРНО» триває! У ній – наше майбутнє!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Організаторами ініціативи стали платформа «Алгоритм дій», театр «Гармидер» та Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Локацію – сквер «Зерно», що на вулиці Лесі Українки, 52, обрали теж не випадково: саме тут знаходиться металева скульптура «Зерно», що допомагає благодійному фонду «Повернись живим» збирати на розміновування України: біля скульптури встановлений QR-код, за яким кожен може перейти і залишити донат на очищення землі від токсичного сміття війни.
Театралізовану частину квесту реалізує незалежний театр «Гармидер», а ключовим і об’єднуючим символом якраз і стане сталеве «Зерно».
Захід проведуть безкоштовно 11 квітня за обов’язковою попередньою реєстрацією для школярів, віком 11–14 років.
«Місія «ЗЕРНО» – це не просто гра. Це просвітницький квест, який у доступній та захопливій формі не лише розповість дітям про мінну небезпеку, роботу рятувальників-саперів та важливість турботи про довкілля.
Завдяки театралізованій складовій та участі фахівців ДСНС, школярі зможуть побачити спеціалізовану техніку, ознайомитися з обладнанням, доступно та безпечно «побути» трішки саперами й довідатися: хто ж вони, ті супер-люди, які рятують життя землі та людей, коли доводиться мати справу з небезпечним залізом.
Окрім інтерактивного театралізованого квесту, демонстрації роботи фахівців ДСНС та їхнього обладнання, на дітей чекатимуть подарунки, смаколики та відзнаки для всіх груп.
Розклад сеансів квесту: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Одна група – один часовий слот для безпечного та ефективного проведення заходу.
Участь – лише за попередньою реєстрацією!
Щоб долучитися:
зареєструйте групу за цим посиланням та оберіть зручний час. Після реєстрації організатори зв’яжуться з вами для уточнення деталей.
Місія «ЗЕРНО» триває! У ній – наше майбутнє!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Психіатра з лікарні на Волині судили вдруге
Сьогодні, 18:04
Волинський драмтеатр переніс вистави: нова дата показу прем'єри про силу почуттів «Сільва»
Сьогодні, 17:42
Луцьких школярів кличуть на театралізований квест «Місія «ЗЕРНО», де розкажуть про мінну небезпеку
Сьогодні, 17:05
Зеленський підписав скандальний закон про відчужене майно попри заклик ветувати його
Сьогодні, 16:49
Росіяни активно перекидають озброєння та військову техніку на південий фронт через новозбудовану залізницю
Сьогодні, 16:21