Психіатра з лікарні на Волині судили вдруге





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Маневицький районний суд Волинської області виніс вирок лікарю-психіатру, який вимагав у пацієнта 5000 грн за оформлення документів про встановлення догляду. За скоєне йому призначили штраф 8500 грн.



4 квітня 2023 року лікар повідомив пацієнту, що не створить додаткових перешкод при оформленні документів по догляду. Після цього засудженому цю суму перекинули на його ж банківську карту двома платежами. Лікар визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді.



Відомо, що лікар був також раніше судимий. Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 січня 2023 року за ч. 2 ст. 15 "Замах на кримінальне правопорушення" та ч. 1 ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України йому присудили покарання у виді штрафу у розмірі 34000 гривень. Він його сплатив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікаря-психіатра поліклінічного відділення "Маневицька багатопрофільна лікарня" вдруге судили. Цього разу за статтею 354 Кримінального кодексу України.Про це пише Суспільне Маневицький районний суд Волинської області виніс вирок лікарю-психіатру, який вимагав у пацієнта 5000 грн за оформлення документів про встановлення догляду. За скоєне йому призначили штраф 8500 грн.4 квітня 2023 року лікар повідомив пацієнту, що не створить додаткових перешкод при оформленні документів по догляду. Після цього засудженому цю суму перекинули на його ж банківську карту двома платежами. Лікар визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді.Відомо, що лікар був також раніше судимий. Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 січня 2023 року за ч. 2 ст. 15 "Замах на кримінальне правопорушення" та ч. 1 ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України йому присудили покарання у виді штрафу у розмірі 34000 гривень. Він його сплатив.

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