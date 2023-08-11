Психіатра з лікарні на Волині судили вдруге

Психіатра з лікарні на Волині судили вдруге
Лікаря-психіатра поліклінічного відділення "Маневицька багатопрофільна лікарня" вдруге судили. Цього разу за статтею 354 Кримінального кодексу України.

Про це пише Суспільне.

Маневицький районний суд Волинської області виніс вирок лікарю-психіатру, який вимагав у пацієнта 5000 грн за оформлення документів про встановлення догляду. За скоєне йому призначили штраф 8500 грн.

4 квітня 2023 року лікар повідомив пацієнту, що не створить додаткових перешкод при оформленні документів по догляду. Після цього засудженому цю суму перекинули на його ж банківську карту двома платежами. Лікар визнав свою провину та уклав угоду з прокурором. Рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді.

Відомо, що лікар був також раніше судимий. Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 січня 2023 року за ч. 2 ст. 15 "Замах на кримінальне правопорушення" та ч. 1 ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України йому присудили покарання у виді штрафу у розмірі 34000 гривень. Він його сплатив.

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Теги: Волинь, лікар, суд
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