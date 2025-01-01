Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 8 квітня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 1-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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