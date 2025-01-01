Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 квітня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 1-6° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 квітня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 1-6° тепла.
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