Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня





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Прогноз погоди на 8 квітня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-8°, температура вдень 3-5° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Вночі заморозки в повітрі 6-9°, температура вдень 1-6° тепла.

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