Працюють вибухотехніки: у Луцьку в дворі знайшли предмет, схожий на вибухівку





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Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета.



На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 18 години у дворі на вулиці Огієнка в Луцьку виявили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. На місце викликали поліцейських та рятувальників.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета.На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

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