Працюють вибухотехніки: у Луцьку в дворі знайшли предмет, схожий на вибухівку
Сьогодні, 20:38
Близько 18 години у дворі на вулиці Огієнка в Луцьку виявили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. На місце викликали поліцейських та рятувальників.
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
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