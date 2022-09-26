Працюють вибухотехніки: у Луцьку в дворі знайшли предмет, схожий на вибухівку

Працюють вибухотехніки: у Луцьку в дворі знайшли предмет, схожий на вибухівку
Близько 18 години у дворі на вулиці Огієнка в Луцьку виявили підозрілий предмет, схожий на вибухівку. На місце викликали поліцейських та рятувальників.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

Як зазначили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вибухівка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку працюють 25 із 44 котелень: чому в будинках опалення немає
Сьогодні, 21:45
Не стало Героя з Волині Павла Ширніна
Сьогодні, 21:15
Працюють вибухотехніки: у Луцьку в дворі знайшли предмет, схожий на вибухівку
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині прогнозують заморозки: аграрії вже висіяли ячмінь, овес та цукрові буряки
Сьогодні, 19:11
Схожі новини
У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО
26 вересня, 2022, 18:27
У Луцьку в магазин викликали саперів через підозрілий предмет. ВІДЕО У Луцьку в магазин викликали саперів через підозрілий предмет. ВІДЕО
30 грудня, 2021, 22:13
Повідомили про замінування усіх аптек і супермаркетів Луцька Повідомили про замінування усіх аптек і супермаркетів Луцька
07 червня, 2019, 21:10
Перевірили 9 з 10 об'єктів у Луцьку, щодо яких була інформація про замінування Перевірили 9 з 10 об'єктів у Луцьку, щодо яких була інформація про замінування
31 травня, 2019, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку працюють 25 із 44 котелень: чому в будинках опалення немає
Сьогодні, 21:45
 0
Не стало Героя з Волині Павла Ширніна
Сьогодні, 21:15
 0
Працюють вибухотехніки: у Луцьку в дворі знайшли предмет, схожий на вибухівку
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині прогнозують заморозки: аграрії вже висіяли ячмінь, овес та цукрові буряки
Сьогодні, 19:11
 0
Медіа
відео
1/8