У Луцьку працюють 25 із 44 котелень: чому в будинках опалення немає





Про це Антон Безносиков.



Чому холодно у будинках



З його слів, з 27 березня, відколи в місті офіційно завершився опалювальний сезон, усі котельні перевели на літній режим. Тому для житлового фонду опалення не подаватимуть. Відновлення тепла у будинках можливе лише за зверненням голів об'єднань співвласників за рішенням загальних зборів мешканців.



"Щоб на цей короткий період похолодання відновити опалення для усього житлового фонду, потрібно було повністю переходити з літнього на зимовий режим роботи, і це такий процес, який би зайняв щонайменше 5 діб, і за цей період, коли ми змогли б подавати тепло усім, вже потреба відпала би", — сказав речник.



Як розповів в коментарі Суспільному завідувач сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометеоцентру Василь Климюк, нічні морози в області будуть зберігатися до п’ятниці. Попередньо, потепління волинянам варто чекати з наступного понеділка, 14 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 7 квітня через різке похолодання 25 із 44 котелень Луцька відновили теплопостачання. Опалення є у 32 дитячих садках із 39 та в 19 школах із 25, які працюють в обласному центрі.Про це Суспільному розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло"З його слів, з 27 березня, відколи в місті офіційно завершився опалювальний сезон, усі котельні перевели на літній режим. Тому для житлового фонду опалення не подаватимуть. Відновлення тепла у будинках можливе лише за зверненням голів об'єднань співвласників за рішенням загальних зборів мешканців."Щоб на цей короткий період похолодання відновити опалення для усього житлового фонду, потрібно було повністю переходити з літнього на зимовий режим роботи, і це такий процес, який би зайняв щонайменше 5 діб, і за цей період, коли ми змогли б подавати тепло усім, вже потреба відпала би", — сказав речник.Як розповів в коментарі Суспільному завідувач сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометеоцентру, нічні морози в області будуть зберігатися до п’ятниці. Попередньо, потепління волинянам варто чекати з наступного понеділка, 14 квітня.

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