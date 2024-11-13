У Луцьку працюють 25 із 44 котелень: чому в будинках опалення немає

У Луцьку працюють 25 із 44 котелень: чому в будинках опалення немає
Станом на 7 квітня через різке похолодання 25 із 44 котелень Луцька відновили теплопостачання. Опалення є у 32 дитячих садках із 39 та в 19 школах із 25, які працюють в обласному центрі.

Про це Суспільному розповів речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

Чому холодно у будинках

З його слів, з 27 березня, відколи в місті офіційно завершився опалювальний сезон, усі котельні перевели на літній режим. Тому для житлового фонду опалення не подаватимуть. Відновлення тепла у будинках можливе лише за зверненням голів об'єднань співвласників за рішенням загальних зборів мешканців.

"Щоб на цей короткий період похолодання відновити опалення для усього житлового фонду, потрібно було повністю переходити з літнього на зимовий режим роботи, і це такий процес, який би зайняв щонайменше 5 діб, і за цей період, коли ми змогли б подавати тепло усім, вже потреба відпала би", — сказав речник.

Як розповів в коментарі Суспільному завідувач сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометеоцентру Василь Климюк, нічні морози в області будуть зберігатися до п’ятниці. Попередньо, потепління волинянам варто чекати з наступного понеділка, 14 квітня.

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Теги: теплопостачання, котельні, Луцьк
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