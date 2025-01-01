У Ківерцях відкриють Центр життєстійкості





Про це повідомили у Ківерцівській міській раді, передає



«Нещодавно відбулася продуктивна зустріч із пані Маріам Ламберт, співзасновницею та генеральною директоркою Emile Foundation, а також пані Інною Пододворною, директоркою Emile Foundation Україна. Обговорювалися актуальні виклики, що стоять перед нашими родинами, та конкретні кроки для їх подолання», – розповідають у дописі.



Центр створять за фінансової допомоги міжнародних донорів та підтримки голови Волинської ОДА Івана Рудницького.



"Віримо, що спільними зусиллями громади, міжнародних партнерів та обласної влади ми зможемо створити простір, де кожен відчує підтримку та зможе розвиватися, незважаючи на життєві обставини. Попереду багато роботи, але разом ми здатні досягти значних змін на краще", – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У співпраці з Emile Foundation та за підтримки Волинської обласної державної адміністрації у Ківерцях розпочали роботу над створенням Центру життєстійкості – простору, де кожен мешканець, незалежно від віку, зможе отримати психологічну, соціальну та освітню підтримку у складні часи.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді, передає Район. Ківерці. «Нещодавно відбулася продуктивна зустріч із пані Маріам Ламберт, співзасновницею та генеральною директоркою Emile Foundation, а також пані Інною Пододворною, директоркою Emile Foundation Україна. Обговорювалися актуальні виклики, що стоять перед нашими родинами, та конкретні кроки для їх подолання», – розповідають у дописі.Центр створять за фінансової допомоги міжнародних донорів та підтримки голови Волинської ОДА Івана Рудницького."Віримо, що спільними зусиллями громади, міжнародних партнерів та обласної влади ми зможемо створити простір, де кожен відчує підтримку та зможе розвиватися, незважаючи на життєві обставини. Попереду багато роботи, але разом ми здатні досягти значних змін на краще", – йдеться у дописі.

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