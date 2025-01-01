8 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкує день народження ректорка Луцького національного технічного університету(на фото).Також особисте свято сьогодні відзначають колишній міський голова Нововолинська, співачката громадський діячВітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й успіхів у роботі.Також 8 квітня вітаємо з днем ангела сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Марфа, Нифонт, Родіон, Сусанна. Зичимо їм життєвих перемог і наснаги.8 квітня 1972 року відбувся пуск першої черги тролейбусної лінії в Луцьку.З цієї нагоди в місті біля центрального універмагу о 10:00 почався урочистий мітинг. О 10:00 його відкрив голова виконкому Луцької міської Ради депутатів трудящих Іван Фурів.Після урочистостей перший секретар міськкому КП України В. Рибак перерізав червону стрічку, і в перший рейс до кінотеатру «Комсомолець» вирушив тролейбус №1.8 квітня в Україні святкують День працівників військових комісаріатів. Професійне свято. Саме цього дня 1918 року на території сучасної України були засновані військові комісаріати. Вони відповідають за організацію мобілізації, облік та підготовку до служби.Також 8 квітня Міжнародний день конкурсу краси. Свято було створене 2018 року. Воно вшановує талант та прагнення жінок, які в усьому світі беруть участь в конкурсах краси. Перший конкурс краси було проведено за ініціативи Фінеаса Тейлора Барнума 1854 року. Однак респектабельного статусу така подія здобула лише 1921 року, коли у США було проведено конкурс "Міс Америка".