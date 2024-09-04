Козюра пішов з посади радника голови Волинської ОВА

Козюра пішов з посади радника голови Волинської ОВА
Депутат Волинської обласної ради та ветеран російсько-української війни Андрій Козюра пішов з посади радника голови Волинської ОВА.

Про це Андрій Козюра повідомив у Facebook.

Після демобілізації він з листопада 2024 року був радником з питань ветеранської політики голови ОВА.

"Ніколи не ставив за самоціль обіймати будь-які державні посади і не мав такого досвіду. Але він був корисний, тому дякую за запрошення Іванові Рудницькому та роботу в команді. Нам вдалось спільно започаткувати багато гарних ініціатив для ветеранів та членів їхніх родин. Найголовніше, що налагоджена комунікація і співпраця з активними ветеранськими середовищами", - написав Козюра.

Відставку з посади депутат пояснив тим, що в структурі ОВА вже створено і працює управління ветеранської політики, тому він не хоче дублювати їхню роботу.

"Вважаю, що свою функцію виконав і тому прийняв рішення йти з посади радника голови з питань ветеранської політики. Своїм колегам з управління щиро бажаю успіху в роботі!" - додав депутат від «Батьківщини».

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Теги: Андрій Козюра, відставка
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Коментарі 1
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І що був прийнятий Закон про демобілізацію?Напевно і УБД "заробив",вир....
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