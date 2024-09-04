Козюра пішов з посади радника голови Волинської ОВА
07 квітня, 23:19
Депутат Волинської обласної ради та ветеран російсько-української війни Андрій Козюра пішов з посади радника голови Волинської ОВА.
Про це Андрій Козюра повідомив у Facebook.
Після демобілізації він з листопада 2024 року був радником з питань ветеранської політики голови ОВА.
"Ніколи не ставив за самоціль обіймати будь-які державні посади і не мав такого досвіду. Але він був корисний, тому дякую за запрошення Іванові Рудницькому та роботу в команді. Нам вдалось спільно започаткувати багато гарних ініціатив для ветеранів та членів їхніх родин. Найголовніше, що налагоджена комунікація і співпраця з активними ветеранськими середовищами", - написав Козюра.
Відставку з посади депутат пояснив тим, що в структурі ОВА вже створено і працює управління ветеранської політики, тому він не хоче дублювати їхню роботу.
"Вважаю, що свою функцію виконав і тому прийняв рішення йти з посади радника голови з питань ветеранської політики. Своїм колегам з управління щиро бажаю успіху в роботі!" - додав депутат від «Батьківщини».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Андрій Козюра повідомив у Facebook.
Після демобілізації він з листопада 2024 року був радником з питань ветеранської політики голови ОВА.
"Ніколи не ставив за самоціль обіймати будь-які державні посади і не мав такого досвіду. Але він був корисний, тому дякую за запрошення Іванові Рудницькому та роботу в команді. Нам вдалось спільно започаткувати багато гарних ініціатив для ветеранів та членів їхніх родин. Найголовніше, що налагоджена комунікація і співпраця з активними ветеранськими середовищами", - написав Козюра.
Відставку з посади депутат пояснив тим, що в структурі ОВА вже створено і працює управління ветеранської політики, тому він не хоче дублювати їхню роботу.
"Вважаю, що свою функцію виконав і тому прийняв рішення йти з посади радника голови з питань ветеранської політики. Своїм колегам з управління щиро бажаю успіху в роботі!" - додав депутат від «Батьківщини».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
І що був прийнятий Закон про демобілізацію?Напевно і УБД "заробив",вир....
Вибір редактора
Останні новини
8 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Козюра пішов з посади радника голови Волинської ОВА
07 квітня, 23:19
У Ківерцях відкриють Центр життєстійкості
07 квітня, 22:43
Волинська облрада перевела свої комунікації у WhatsApp
07 квітня, 22:12
У Луцьку працюють 25 із 44 котелень: чому в будинках опалення немає
07 квітня, 21:45